Dimensity 9400: Nový procesor pro ty nejlepší smartphony

Zdroj: Mediatek

V listopadu minulého roku Mediatek uvedl procesor (přesněji SoC) Dimensity 9300 a následně letos v květnu jsme se dočkali vylepšené verze Dimensity 9300+. Dnes zde máme trochu s předstihem plnohodnotného nástupce Dimensity 9400. Výrobce se snažil a udělal mnoho změn.

Dimensity 9400

Můžeme začít se základní konfigurací. Původní měl 4+4 jádra, přičemž použil pro výkonnější cluster Cortex X4. Novinka Dimensity 9400 jde na to trochu jinak. Nejvýkonnější jádro je Cortex X925 s frekvencí 3,63 GHz a 2MB L2 cache pamětí. N8sledují tři jádra Cortex X3 s 1MB L2 a o základní operace se starají čtyři jádra Cortex A720.

Celá tato sestava je podpořena 12MB L3 cache pamětí. Samozřejmě jsme se dočkali nové grafiky Arm Immortalis-G925 MC12 a operační paměti mohou LPDRR5X s 10 667 Mbps. O umělou inteligenci se bude starat MediaTek NPU 890. Dimensity 9400 kromě toho podporuje snímače až do rozlišení 320 MPx a také zařízení typu tri-fold, tedy ohebné skládačky s dvěma panty. Maximální rozlišení displeje může být WQHD+ s frekvencí 180Hz.

Výkon

To by bylo k hrubým specifikacím a samozřejmě si musíme počkat na první reálné výsledky z testování, ale zatím to vypadá dobře a novinka asi nadělá vrásky konkurenci. Mediatek se samozřejmě chlubí, o kolik je Dimensity 9400 výkonnější nebo lepší oproti předchozí generaci.

Dle oficiální zprávy se nabízí o 35 % více výkonu u jednoho jádra a o 28 % u všech jader. V reálném prostředí se mají aplikace spouštět o 35 % rychleji, což má mít dopad i na odezvu. Vzhledem k tomu, že k výrobě byla použita 3nm technologie, tak jsou zde benefity i v oblasti efektivity. Mediatek uvádí, že Dimensity 9400 je o 40 % efektivnější.

Co se týče grafiky, tak má o 40 % rychlejší raytracing, o 44 % je efektivnější a celkový výkon narostl o 41 %. Nesmělo se zapomenout na AI. Zde je v některých oblastech nárůst výkonu o 100 % a třeba u LLM došlo ke zrychlení o 80 %. Zapracovalo se ale i na spotřebě, u AI operací je SoC o 35 % efektivnější.

Zatímco proces stále zvládá natáčení 4K videa s 60 snímky za sekundu, tak i zde došlo na vylepšení efektivity, v případě spotřeby se jedná o vylepšení o 14 %. Podobných informací, vylepšení a snížení spotřeby jde vidět v každé části nového procesoru, i u WiFi 7. Qualcomm to rozhodně nebude mít jednoduché a jakékoliv zařízení s Dimensity 9400 bude mířit do nejvyšších příček. První mobily s touto novinkou přijdou na trh velmi brzy, asi se slušným náskokem před Qualcommem.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Dimensity 9400: Nový procesor pro ty nejlepší smartphony

Předchozí článek Vodafone spojuje síly s Googlem: partnerství přinese Pixely, Gemini, Cloud a další Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama