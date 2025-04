Dimensity 9400+ je nový rychlejší procesor pro mobily

Zdroj: Mediatek

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nového procesoru Dimensity 9400 od Mediateku. V současnosti patří mezi to nejlepší, co trh nabízí. Současně je rovnocenným rivalem pro Snapdragon 8 Elite. Nyní jsme se ale dočkali modernizované verze Dimensity 9400+. Jde tak v podstatě o předvoj před další generací, která by se měla představit v druhé polovině roku.

Dimensity 9400+

Už samotné plus naznačuje, že nemáme očekávat nějaké dramatické změny ve výbavě. Spíše Mediatek provedl optimalizaci s cílem navýšení výkonu a vylepšení vlastností. Procesor si tak zachovává konfiguraci 1+3+4 jádra, ale došlo k úpravě frekvence výkonnostního jádra z 3,62 GHz na 3,73 GHz. Není to ale jediná změna.

Kromě surového výkonu se Mediatek zaměřil i na AI operace. Konkrétně vyzdvihuje proprietární NPU 890, kde se nabízí Speculative Decoding+, což má nabídnout o 20 % vyšší výkon u AI agentů. Jde spíše o prediktivní funkci, takže výkon nemusí být ve všech případech o tolik lepší.

Celkově ale došlo spíše k vyladění procesoru a nenabízí nějaký dramatický skok oproti svému předchůdci. Jen prošel optimalizací a hlavně navýšením výkonu. Je zde ale jedna zajímavost, jen asi nebude moc využitelná v našich končinách. Dimensity 9400+ podporuje phone-to-phone Bluetooth konektivitu s dosahem až 10 km. Předchozí model nabízí dosah 1,5 km, ale novinku chtějí nabídnout jen některé značky a jen na některých trzích.

Na pořádnou novinku si budeme muset jednoduše počkat. Dá se předpokládat, že se nyní objeví mobily spíše s Dimensity 9400+ než Dimensity 9400.

