Apple zvažuje integraci Perplexity a dalších AI vyhledávačů do Safari

Apple podle vyjádření jednoho ze svých nejvyšších představitelů plánuje v příštím roce přinést do Safari nové možnosti vyhledávání založené na umělé inteligenci. Oznámení zaznělo během soudního řízení, které odhalilo nejen finanční detaily spolupráce s Googlem, ale i možné budoucí směřování technologického giganta z Cupertina.

AI ve vyhledávání: Apple ladí strategii

Eddy Cue, senior viceprezident Applu pro služby, během svého svědectví uvedl, že společnost aktivně zvažuje přidání alternativních vyhledávačů založených na umělé inteligenci do svého webového prohlížeče Safari. Apple již podle něj vedl jednání s několika lídry v oblasti generativní AI – konkrétně se společnostmi Perplexity, OpenAI a Anthropic.

Cue zdůraznil, že i když současné možnosti AI vyhledávačů ještě nejsou dostatečně vyspělé pro masové nasazení, situace se rychle vyvíjí. Apple proto připravuje půdu pro případnou změnu partnera pro vyhledávání, zejména pokud by některý z těchto nových hráčů technologicky předběhl konkurenci.

Jedním z klíčových momentů Cueova výstupu byla informace, že objem vyhledávání v Safari poprvé po 22 letech zaznamenal pokles. To je pro Apple problematické, protože značná část příjmů ze Safari plyne právě z dohody s Googlem, který Applu vyplácí podíl z reklamních příjmů generovaných skrze své vyhledávání. Odhady mluví o částce přesahující 20 miliard dolarů ročně. Snížení objemu vyhledávání tak může mít přímý dopad na příjmy společnosti. Cue sám přiznal, že kvůli tomu „ztratil spousty klidného spánku“.

Apple již dříve navázal spolupráci s OpenAI, díky čemuž se ChatGPT objevuje v některých funkcích Siri. Na druhé straně barikády je Google, který podle svého šéfa Sundara Pichaie jedná o nasazení vlastního modelu Gemini do iPhonů. Zdá se tedy, že Apple hraje na více stran, aby si zajistil flexibilitu a nezávislost ve světě, kde se stírají hranice mezi klasickým vyhledáváním a interaktivními odpověďmi AI.

Perplexity AI, jeden z kandidátů na možné budoucí začlenění do ekosystému, se v posledních měsících stal synonymem pro vyhledávání postavené na konverzačním rozhraní a rychlém generování souvislých odpovědí. Jeho přijetí Applem by mohlo zásadně změnit uživatelský zážitek z vyhledávání – od tradičních odkazů k plně generovanému obsahu odpovídajícímu na dotazy přirozeným jazykem. Přesné načasování a forma integrace zatím nejsou známy. Jedno je ale jisté: Apple se připravuje na éru, kde místo seznamu odkazů získáme konkrétní a personalizované odpovědi během několika sekund – a to přímo v Safari.

Zdroj: theverge.com



