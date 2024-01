První dojmy Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra + galerie

Samsung Galaxy S24 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung letos představil tradičně tři modely své vrcholné řady Galaxy S a to model S24, S24+ a S24 Ultra. Hlavním tématem letošních novinek je umělá inteligence pod názvem Galaxy AI, díky čemuž je v telefonech několik užitečných vychytávek. Ty si představíme ve vedlejším článku. My jsme měli možnost si novinky osahat v předstihu a tak si je pojďme představit. Jaké jednotlivé modely používají procesory? Jaké změny nastaly v oblasti fotoaparátu?

Galaxy S24 Ultra

Hlavní novinkou modelu Galaxy S24 Ultra je titanový rámeček a plochý displej. Je to možná drobná evoluce v konstrukci, nicméně díky titanu je telefon lehčí. Naopak díky plochému displeji působí z mých dojmů trochu více jako taková “cihlička”. On celkově to rozhodně není malý nebo tenký telefon. Plochý displej se nicméně většině uživatelů více líbí a je i praktičtější na stylus S Pen.

Stylus S Pen nebyl nijak vylepšen, a osobně mě mrzí, že nemá ani nijak odvážnější barvy, vždy je černý nebo šedý. Kde jsou ty časy Galaxy Note 9, kde byl u modré verze křiklavě žlutý.

Nové jsou barevné varianty, které reflektují titan. Máme tu žlutý jantar (oficiálně pod názvem žlutý titan), který působí poměrně pěkně a trochu připomíná zlatou. Dále je v nabídce šedá alias přírodní šedý titan, fialový titan a nakonec černý titan. Všechny barvy vypadají v realitě moc pěkně. Zmíním také fakt, že rám je nově matný, předchůdci ho měli lesklý.

Čelní krycí sklo by mělo nově být ještě odolnější, nabízí totiž jako první telefon Gorilla Glass Armor.

Uvnitř Ultra modelu tepe stále Snapdragon a to je skvělá zpráva. Máme tu konkrétně Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy doplněný o 12 GB RAM ve všech verzích úložiště. Galaxy S23 Ultra bude také jedním z prvních telefonů s podporou WiFi 7.

Fotoaparát se dočkal vylepšení jen u jednoho snímače a to u teleobjektivu. Ten už není 10násobný optický, ale jen 5násobný. Na první pohled to může znít jako zhoršení, ale Samsung tak činí prý na základě zpětné vazby od uživatelů. Navíc by naopak mělo dojít ke zlepšení kvality, jelikož nově má senzor 50 MPx (dříve jen 10 MPx) a je především větší s lepší optikou.

Potěšující zprávou je také nově možnost nahrávat video až ve 4K při 120 snímcích za sekundu, což funguje v PRO režimu.

Jak už bylo v úvodu nastíněno, nové Samsungy obsahují celou řadu AI funkcí, ty jsme si přiblížili v samostatném článku, jelikož mnoho z nich se dostane později i do dalších modelů výrobce.

Galaxy S24 a S24+

Základní modely mají nově také matné boky, které jsou zároveň ostřejší. Nemůžu si pomoc, ale více to připomíná třeba současné iPhone 15. Hrana sousedící se zadním panelem je velmi mírně zaoblená, což pomáhá lepšímu uchopení v ruce. Čelní panel je stejně jako vloni zcela plochý. Co mě však jednoznačně zaujalo jsou tenčí rámečky kolem displeje.

Zajímavé jsou též barevné varianty. Máme mírně odlišené odstíny než u modelu Ultra. Fialová mi přišla více do modrého odstínu, zatímco šedá je poměrně světlá a spíš bych ji nazval stříbrnou. Dále je pak v nabídce konzervativní černá a nakonec žlutá.

Displeje u všech modelů včetně Ultra mají nově maximální jas 2600 nitů a jedná se o LTPO panely. Rozlišení Galaxy S24+ poskočilo z FullHD+ na QHD+. U nejmenšího zástupce Galaxy S24 zůstává FullHD+.

Méně pozitivní zprávou je návrat Exynos čipů pro náš trh u Galaxy S24 a S24+. Konkrétně tyto modely dostanou Exynos 2400 for Galaxy. Má být srovnatelně skvělý jako Snapdragony, tak uvidíme, jak dopadnou v testech.

Velkou novinkou je pak zvýšení softwarové podpory na 7 let. Telefony tak mají dostat 7 velkých aktualizací Androidu včetně 7 let bezpečnostních aktualizací. To je vskutku úctyhodné a Samsung tím dorovnal Google. Týká se to celé série Galaxy S24, všech tří modelů.

Celkově shrnuto je celá letošní série spíše pozvolnou evolucí předchůdců a výrobce hodně klade důraz na AI. Jaké jsou novinky v praxi si již brzy otestujeme a můžete se tak těšit na recenze nových modelů.

