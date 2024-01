Google čelí vysoké pokutě kvůli údajnému patentovému porušení

Zdroj: GSMArena (se souhlasem)

Společnost Google čelí žalobě, která by ho mohla stát opravdu vysokou částku, pakliže by se potvrdilo to, že se společnost přestupku dopustila. O co se vlastně jedná? Google údajně porušil několik patentů v oblasti umělé inteligence.

Google čelí patentové žalobě

Obvinění vznesla společnost Singular Computing, která Google žaluje o částku 1,67 miliard dolarů. Google se údajně dopustil porušení použitím patentů ve svých produktech týkajících se technologií používajících umělou inteligenci. Zakladatel společnosti Singular Computing – Joseph Bates se údajně několikrát setkal se zástupci společnosti Google, kde na jednáních probíhaly diskuze o využití nápadů pocházejících z dílny Singula Computing pro vývoj technologií založených na umělé inteligenci. Podle tvrzení Batese byly tyto nápady následně Google zneužity a údajně implementovány do procesorových jednotek Tensor Processing Units.

Google se proti žalobě ohradil, kdy jeden z právníků společnosti Google – Robert Van Nest sdělil, že vývojáři, kteří pracovali na návrhu čipů Tensor, se s Batesem nikdy nesetkali. Van Nest u soudu také sdělil, že čipy Tensor se zásadním způsobem liší od patentových návrhů společnosti Singular. V tuto chvíli není jasné, jak celý soudní proces dopadne, ale pakliže by se vina Googlu prokázala, bude ho to stát opravdu citelnou finanční částku.

Zdroj: phandroid.com



