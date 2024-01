Galaxy AI přijde na starší modely a bude zdarma jen po omezenou dobu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung představil své nejnovější top modely, přičemž se hodně zaměřil na softwarovou stránku. Hlavně tedy uvedl, že série Galaxy S24 bude dostávat softwarové aktualizace po dobu sedmi let, což je rozhodně potěšující. Nedílnou součástí je ale nadstavba OneUI 6.1 s Galaxy AI. Jedná se o balík funkcí s AI (umělá inteligence), přičemž bude exkluzivně jen dočasně na mobilech S24.

Zdarma jen po určitou dobu

Galaxy AI je a bude ještě nějakou dobu hlavní marketingové lákadlo Samsungu u nových mobilů. Spekuluje se, že by tento balík měl přijít přibližně kolem června tohoto roku i na další mobily. Konkrétně se zmiňují zařízení jako Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 a série tabletů Galaxy Tab S9.

Jde o pochopitelný krok a celkem očekávaný, ale co byste nečekali, je právě všeobecná dostupnost Galaxy AI. Vše je v tuto chvíli zdarma, ale přímo na oficiálních stránkách k nové generaci top modelů je uvedeno:

Funkce Galaxy AI (umělé inteligence) budou na podporovaných zařízeních Samsung Galaxy poskytovány zdarma minimálně do konce roku 2025. Dostupnost funkcí umělé inteligence poskytovaných třetími stranami se může změnit a podléhá vlastním podmínkám poskytovatele.

Samsung garantuje, že do roku 2025 bude Galaxy AI zdarma, ale jedná se o minimální dobu. Může dojít k prodloužení, ale také nemusí. Podstatné je zde i to, že všechny funkce jsou vytvořeny ve spolupráci s Googlem. Ten právě dodává AI pro všechno. Samsung se takto asi brání možnosti zdražení, nebo přílišného využívání. Budeme si tedy muset počkat do roku 2025, jestli zde bude nějaké omezení, nebo bude nastavena pevná cena.

