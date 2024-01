Zdroj: Oppo

To nej z uplynulého týdne #2 – nové mobily s odolností, pro hry i zaměřené na fotky

Oppo představilo Find X7 Ultra a Find X7, jeden láká na dva periskopické foťáky

Oppo se hodně stará o rozšiřování nabídky mobilů v cenově dostupnějších kategorií, ale má také své top modely. Dnes jsme se dočkali rovnou dvou novinek, ale chybí mezi nimi typická verze Pro. Světlo světa spatřily modely Find X7 Ultra a Find X7. [pokračování článku]

Asus představil ROG Phone 8 (Pro), je menší a také má IP68

Asus už dávno nepředstavuje jeden mobil za druhým a soustřeďuje se jen na top modely a pak herní kategorii. Dnes jsme se dočkali dvou novinek série ROG. Jak byste čekali, opět se bude jednat o jedny z nejrychlejších mobilů, ale změn je více, než bychom čekali. [pokračování článku]

Garmin Lily 2 jsou zbrusu nové elegantní hodinky pro ženy

Ačkoliv je americká společnost Garmin pověstná především robustními outdoorovými hodinkami, které vyhledává především mužská část, neopomíjí ale ani ženy, pro které má v nabídce hned několik modelů. Mezi nejnovější patří zbrusu čerstvá novinka – chytré hodinky Garmin Lily 2. [pokračování článku]

Ulefone Armor 23 Ultra se satelitním připojením přijde do Česka s cenou 13 690 Kč

Na trhu není nějak velké množství odolných smartphonů, ale i tak se to v posledních letech mění. Nejvíce se snaží čínské značky, jako je například Ulefone. Právě tento výrobce uvedl nový model Ulefone Armor 23 Ultra, byť jeden takový kousek již byl představen před rokem. [pokračování článku]

Galaxy XCover7 je nový odolný mobil od Samsungu

Kategorii odolných mobilů většinou vévodí čínské značky, které se snaží nalákat na pokročilejší funkce, jako je například noční vidění, satelitní připojení a podobně. Sem tam se ale dočkáme odolné novinky od známějšího výrobce, jako je například Samsung. Ten dnes vydal Galaxy XCover7. [pokračování článku]

Samsung také představil odolný tablet Galaxy Tab Active5

Dnes Samsung představil již odolný mobil a současně uvedl také odolný tablet. Ten by měl být vhodný zejména na stavby a do náročných podmínek. Na dnešní dobu disponuje poněkud zajímavými vlastnostmi, až by jeden řekl, že jsou zastaralé, ale rozhodně se hodí. [pokračování článku]

Amazfit odhaluje svůj první chytrý prsten Helio Ring

Do rozjetého vlaku s chytrými prsteny nastupuje první zástupce od společnosti Zepp Health, která během veletrhu CES v Las Vegas poprvé ukázala vlastní řešení pod populární značkou Amazfit. Oznámenou novinku na prodejních pultech poznáme jako Helio Ring. Avšak díky stále probíhajícímu testování známe jen klíčové specifikace bez data zahájení prodeje a konečné cenovky. [pokračování článku]

Poco představilo M6 Pro,X6 a X6 Pro, cena začíná na 4 949 Kč

Poco patří dnes mezi značky, které se snaží nabídnout cenově dostupnější modely se slušnými specifikacemi. Dnes zde máme tři novinky v podobě mobilů Poco M6 Pro, Poco X6 a Poco X6 Pro. Rozhodně mají co nabídnout a mohou ve své cenové kategorii poměrně slušně zatopit konkurenci. [pokračování článku]

Honor představil Magic6 (Pro), láká na IP68, bezdrát i satelitní připojení

Už dlouhou dobu jsme čekali na pořádné top modely od Honoru a zřejmě jsme se konečně dočkali. Světlo světa spatřily novinky Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro. [pokračování článku]

Honor Magic V2 RSR Porsche Design je novinka s lepšími specifikacemi a vyšší cenou

Není to tak dávno, co jsme se dozvěděli, že Honor začne spolupracovat s Porsche Design. Očekávali jsme, že se dočkáme takového smartphonu v rámci nové generace Magic, ale nakonec prvním zařízením je ohebný telefon. Novinka nese označení HONOR Magic V2 RSR, respektive Honor Magic V2 RSR Porsche Design. [pokračování článku]

Rabbit R1 chce být vaším skutečným asistentem

Už jsme zde měli jedno zařízení, které chce nahradit běžný smartphone. Humane Ai Pin nemá ani běžný displej a a celkově působí futuristicky, ale společnost prochází změnou a propouští zaměstnance. Nevíme, jak to dopadne na samotné fungování, ale na to si budeme muset počkat. Mezitím zde máme podobné zařízení v podobě Rabbit R1. [pokračování článku]

Android Auto dostává zásadní vylepšení pro elektrická auta

V tomto týdnu se konal veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas, kde společnosti představily zajímavé prototypy, nové technologie a další novinky. Kolem smartphonů se toho moc nedělo, ale několik zajímavých novinek se najde. Google se pochlubil změnami, které budou postupně dostupné. Nejvíce ale potěší majitele elektromibilů. [pokračování článku]

Google představil novinky pro televize

V tomto týdnu Google představil několik novinek v rámci spotřebitelského trhu CES v Las Vegas. Asi nejpodstatnější změna se týká Nearby Share, tedy Sdílení nablízko. Jednak se služba přejmenuje, ale také získá silného partnera v podobě Samsungu. Bonusem navíc je vylepšení podpory pro televize. [pokračování článku]

