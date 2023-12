Zdroj: Mapy.cz

To nej z uplynulého týdne #51 – Porsche Design, SAZKAmobil, Cat-M a další novinky

Podcast – Neomezená data již za 349 Kč na omezený čas a další novinky

Poslední novinkový díl tohoto roku je tady. Vodafone láká na tarify One s 50% slevou, neomezený již za 349 Kč po omezenou dobu. Apple zřejmě zpřístupní NFC v iPhonech pro placení a tento výrobce také minulý týden vydal nový iOS 17.2, který přináší novou aplikaci Deník a další ne úplně důležité novinky. Mimo jiné služba Google Podcasty končí. A tentokrát máme speciálního hosta, který přinese ještě jednu novinku. [pokračování článku]

O2 spouští Cat-M, pokrytí dosahuje na 98,5 % území

V červenci tohoto roku jsme vás informovali, že mobilní operátor Vodafone spustil novou síť Cat-M. Nyní přichází konkurence v podobě O2, který taktéž zavádí tuto technologii. [pokračování článku]

Google urovnal soudní spor, vyplatí 700 milionů dolarů a provede dodatečné změny kolem Obchodu Play

Android je ve svém základu velmi otevřený operační systém, a to i v případě certifikace od Googlu a nasazení jeho aplikací, služeb a hlavně Obchodu Play. V podstatě od svého začátku si může kdokoliv nainstalovat alternativní obchod s aplikacemi a hrami, přičemž není problém do mobilu dostat aplikaci mimo Obchod Play. I tak čelil soudní bitvě v USA, která se točila kolem monopolního chování. Celý proces byl urovnána v září, ale až nyní vidíme výsledky. [pokračování článku]

Realme C67 přichází i v LTE verzi

Před několika dny byl uveden mobil Realme C67 5G a nyní zde máme LTE verzi, ale nejde jen o absenci podpory pro sítě pátí generace. Došlo na několik změn ve specifikacích. [pokračování článku]

Xiaomi zveřejnilo plán aktualizací na HyperOS

Už víme, že MIUI končí. Místo této nadstavby přichází HyperOS, což je sice jen jedno označení, ale bude mít dva významy. Na globální scéně se bude jednat o nadstavbu, v Číně to bude označení pro zcela nový operační systém. Již zde máme první produkty, ale až nyní společnost uvedla plán aktualizací na tuto nadstavbu. [pokračování článku]

OnePlus přinese R sérii do Evropy

OnePlus zazářil na trhu ve svém počátku zejména díky cenové strategii, výbavě a přístupu. Dnes se ale nejedná o samostatného výrobce, spadá nově pod Oppo a z OnePlus se stala subznačka. Nyní ohlašuje jednu novinku v rámci jedné ze svých sérií. [pokračování článku]

Vodafone kupuje virtuála SAZKAmobil

Po prvotním rozmachu legitimních virtuálních operátorů se situace na trhu uklidnila a jen výjimečně dojde k nějaké větší změně. Nyní ale Vodafone kupuje virtuála SAZKAmobil. [pokračování článku]

Honor 90 GT představen, láká i na 24 GB RAM a 1TB úložiště

Společnost Honor již představila modely Honor 90 (recenze) a Honor 90 Pro, dokonce je zde Honor 90 Lite, ale nyní zde máme Honor 90 GT, což je herně zaměřená novinka s atraktivními specifikacemi. [pokračování článku]

Honor Pad 9 je novinka s 8 reproduktory

Po nějaké době zde máme i nový tablet od společnosti Honor. Se svými specifikacemi spíše zapadá do střední třídy a nejvíce si najde využití při konzumaci obsahu v domácích podmínkách. [pokračování článku]

Motorola představila základní Moto G34 5G

Motorola každou chvíli chystá nějaký nový mobil a dnes jsme se jednoho takového dočkali. Konkrétně jde o Moto G34 5G, který má celkem zvláštní specifikace. [pokračování článku]

Samsung přidává do aplikace Zdraví sledování léků

Společnost Samsung vylepšuje svou aplikaci Zdraví. Nově do ní přidala funkci sledování užívání léků, a to jak na předpis, tak volně prodejných. Tato funkce bude nejprve zpřístupněna pro uživatele v USA, pravděpodobně po aktualizaci koncem tohoto týdne. Poté se čeká její rozšíření do dalších zemí. [pokračování článku]

Honor s Porsche Design již v lednu

Honor již představil Magic6 Lite a v dohledné době se dočkáme top modelů Magic6 a Magic6 Pro. Kromě toho zde bude také vybavenější a zřejmě i dražší model Magic6 Porsche Design. K dispozici máme i první upoutávku na uvedení novinky. Zatím ale nevíme, jestli tato speciální edice bude dostupná i v Česku, nebo dojde k omezení jen na několik krajin. [pokračování článku]

Mapy.cz dostávají dvě novinky ke konci roku

Nedávno Seznam.cz přidal do své služby Mapy.cz sdílení polohy při navigování. Díky tomu může mít kdokoliv z vašich známých čerstvé informace o tom, kdy dorazíte a případně kde jste se zasekli. Nyní zde máme dvě novinky ke konci roku. Respektive jde o vylepšení. [pokračování článku]

