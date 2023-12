Zdroj: engadget

Samsung přidává do aplikace Zdraví sledování léků

Společnost Samsung vylepšuje svou aplikaci Zdraví. Nově do ní přidala funkci sledování užívání léků, a to jak na předpis, tak volně prodejných. Tato funkce bude nejprve zpřístupněna pro uživatele v USA, pravděpodobně po aktualizaci koncem tohoto týdne. Poté se čeká její rozšíření do dalších zemí.

Připomíná vám léky

Pomocí této funkce si uživatelé mohou nastavit upozornění, která jim připomenou, kdy si vzít dané léky. Také budou dostávat upozornění, aby si u lékaře vyzvedli další balení.

Při zadávání nového léku do aplikace si uživatelé mohou nastavit některé charakteristiky: barvu a tvar pilulky, informace o předepsaném dávkování, a dobu, kdy mají lék užívat.

Podobné jako Apple Zdraví

Systém je velmi obdobný již existujícím a používaným řešením, jako je aplikace GoodRx, či Zdraví pro systém iOS od Applu. Poskytne uživatelům mimo jiné i přehled o možných vedlejších účincích léků, a také upozornění na potenciální kontraindikace. Samsung ve svém prohlášení uvádí, že informace uvedené v aplikaci pocházejí z licencovaných údajů společnosti Elsevier, což je vydavatelství, které se specializuje na zdravotnické materiály.

Pokud chcete začít využívat tento nový nástroj pro sledování užívání léků, budete potřebovat smartphone s nainstalovaným systémem Android 8.0 a novějším, a také samotnou aplikaci Samsung Zdraví, aktualizovanou na verzi 6.26 nebo novější. Aplikace ovšem nemusí být k dispozici pro všechny telefony.

