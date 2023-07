Honor 90 a Honor 90 Lite oficiálně v Česku, cena začíná na 7 290 Kč

V květnu byly představeny nové modely Honor 90 a Honor 90 Pro a nyní nás české zastoupení společnosti informuje o dostupnosti na našem trhu. Bohužel nebudou v prodeji oba modely, i tak si chce Honor získat náklonost zákazníků.

Hned na začátek prozradíme, že Honor zatím neplánuje přinést na náš trh Honor 90 Pro, tedy vybavenější variantu. Od zítřka ale startují předobjednávky Honoru 90, přičemž oficiální zahájení prodeje je naplánováno na 24. července. V rámci předobjednávek přidává výrobce zdarma tablet Honor Pad X8 z minulého roku. Honor 90 s 8 GB RAM a 256GB úložištěm má nastavenou cenu na 13 490 Kč. Vyšší varianta s 12 GB a 512 GB prostoru pro data přijde na 14 990 Kč. Na výběr budou varianty Midnight Black, Emerald Green nebo Diamond Silver.

„Ve společnosti HONOR usilujeme o to, abychom díky naší špičkové technologii umožnili spotřebitelům po celém světě využít každý den na maximum a sdílet přitom svou osobitou energii,“ řekl George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „Řada HONOR 90 potěší zákazníky po celém světě a dopřeje jim výjimečný zážitek. Ať už jde o vynikající inovace fotoaparátu, na člověka zaměřená řešení displeje nebo bleskurychlý výkon s nejlepším hardwarem ve své třídě a naším inteligentním systémem MagicOS. HONOR 90 udělá radost zejména aktivním tvůrcům obsahu, kteří hledají chytrého a spolehlivého partnera pro zachycení svého pestrého života.“