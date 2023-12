Zdroj: OnePlus

OnePlus přinese R sérii do Evropy

OnePlus zazářil na trhu ve svém počátku zejména díky cenové strategii, výbavě a přístupu. Dnes se ale nejedná o samostatného výrobce, spadá nově pod Oppo a z OnePlus se stala subznačka. Nyní ohlašuje jednu novinku v rámci jedné ze svých sérií.

OnePlus 12R přijde do Evropy

OnePlus má ve své nabídce mobilní telefony, které jsou určeny jen pro některé trhy. Jedním z nich je právě série R. Dá se říci, že se jednalo o trochu odlišnější mobily a skoro bychom jim mohli dát nálepku Lite. Stačí si vzít například poslední dva hlavní mobily OnePlus 11 a OnePlus 11R, kde základní verze je trochu vybavenější, ale i R-ková verze nabízí poměrně dobré specifikace, byť v některých ohledech nižší. Mimo jiné, OnePlus 11R měl také označení Ace 2.

OnePlus 12; Zdroj: OnePlus

Nyní zástupci společnosti oznámili, že právě nadcházející OnePlus 12R bude prvně dostupný i mimo indický trh. Konkrétně zamíří do Evropy a také do USA. Mělo by se tedy jednat o lehce osekaný model OnePlus 12, který již byl představen v Číně, ale zatím čeká na svou premiéru na světovém trhu.

Co stojí za změnou této strategie, nebylo sděleno. Je ale otázka, jak moc se cenově bude lišit ve výsledku ve srovnání se standardním modelem OnePlus 12. Zatím si tedy musíme počkat na oficiální uvedení, které ještě nemá stanové datum.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články OnePlus přinese R sérii do Evropy

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama