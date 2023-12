Razer X Fossil Gen 6; Zdroj: Razer

Google se snaží už dlouhou dobu na trhu s chytrými hodinkami, ale ani po takové době nedominuje tomuto segmentu jako chytrým telefonům. V dnešní době je zde mnoho výrobců a mnoho operačních systémů. Mezi významné hráče patří Apple, Garmin, Huawei a další. Jak se ale ukazuje, WearOS segment přijde o jednoho hráče, aspoň podle posledních informací.

Bez Fossil?

Zatím není nic oficiálně potvrzeno, ale objevilo se několik zdrojů ze samotné firmy, které uvádí, že společnost nevydá další generaci hodinek Fossil se systémem WearOS. Aktuálně navíc 6. generace byla vydána před dvěma lety. Posledním přírůstkem je Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition z ledna tohoto roku.

Firma také pořádá nebývalé slevy na současné modely, jako by se snažila vyprázdnit sklady. Není jasné, jestli jen neopustí WearOS a nepřejde na jiný systém, nebo se vzdává kompletně trhu s chytrými hodinkami.

Zatím si musíme počkat, co se vlastně stane, ale indicie naznačují změnu. Navíc je zde otázka, co se stane s dalšími modely hodinek. Fossil totiž prodává své hodinky i pod označením Diesel, Emporio Armani, Michael Kors a Kate Spade. Teoreticky může pokračovat jen s nimi, ale uvidíme, co se vlastně stane.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Trh s WearOS hodinkami zřejmě opustí jeden výrobce

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama