To nej z uplynulého týdne #50 – Threads, nové tablety a mobily, iOS 17.2

Samsung představuje dětské edice u tabletů Galaxy Tab A9 a A9+

Jihokorejská společnost Samsung do známé řady Kids Edition posílá další dva nové tablety. Odolnější úpravy se tentokrát dočkalo zařízení Galaxy Tab A9 a Galaxy Tab A9+. Pro nejmladší uživatele je mimo jiné uvnitř připraven speciálně uzpůsobený software nebo také vnější stránka si vysloužila hromadu odolných prvků proti méně šetrnému zacházení. [pokračování článku]

Infinix Hot 40i je základní mobil, ale láká na 32MPx selfie foťák s duálním LED

Značka Infinix v tomto týdnu představila modely Hot 40 a 40 Pro, ale kromě toho jsme se dočkali také velmi základního smartphonu Infinix Hot 40i. V některých ohledech může vypadat zajímavě, ale má ve své podstatě jen to nejnutnější. [pokračování článku]

Apple vydal iOS 17.2, obsahuje novou aplikaci Deník a různá vylepšení

Apple nějakou dobu připravoval nejnovější verzí operačního systému pro iPhony a dnes jsme se dočkali. K uživatelům míří iOS 17.2. Sice oficiální seznam novinek je poměrně dlouhý, ale jedna novinka je speciálně pro české uživatele, pokud mají i hodinky s mobilním připojením. Nově mohou využívat připojení i rámci roamingu. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A15 LTE, Galaxy A15 5G a Galaxy A25 5G

Nějakou dobu se spekulovalo o nových základních mobilech od Samsungu na příští rok a dnes jsme se dočkali. Respektive Samsung předvedl novinky ve Vietnamu, ale asi nebude dlouho trvat a budou dostupné na českém trhu. Konkrétně jde o tři mobily – Galaxy A15 LTE, Galaxy A15 5G a Galaxy A25 5G. [pokračování článku]

Apple vydal aktualizaci watchOS 10.2 pro své chytré hodinky

Možná jste dnes zaregistrovali, že vaše „jablečné“ zařízení obdrželo novou aktualizaci. iPhony získávají nový iOS 17.2 a chytré hodinky Apple Watch aktualizaci na nový watchOS 10.2. Pojďme se podívat, co nového je v aktualizaci pro chytré hodinky. [pokračování článku]

Avast: Češi nakupují vánoční dárky online, využívají sociální sítě i AI

Šifrované e-maily od Facebooku končí

Facebook se rozhodl přestat podporovat osm let starou funkci. Důvod? Téměř nikdo ji nepoužíval. Existují totiž mnohem lepší řešení, které uživatelé využívají. [pokračování článku]

Mnoho telefonů s 5G je vystaveno bezpečnostnímu riziku

Výzkumníci ze Singapurské univerzity technologií a designu objevili hrozbu, která postihuje stovky modelů chytrých telefonů, které využívají 5G hardware společností Qualcomm a Mediatek. [pokračování článku]

Realme C67 5G je novinka s odolností vůči vodě a prachu

V tomto roce jsme se dočkali mnoha modelů od Realme v rámci série C. Naposledy na trh zavítal mobil Realme C53 a nyní zde máme další novinku v podobě Realme C67 5G. [pokračování článku]

Threads od Mety je k dispozici v Česku a v celé EU

Oficiální stránka sociálně sítě Threads ukončila odpočet a zpřístupnila možnost přihlášení. Současně naviguje také na oficiální aplikaci v obchodech pro Android a iOS, ale zde se stále hlásí jako nedostupná v naší zemi. Evidentně bude nějakou chvíli trvat, než dojde k zpřístupnění. Můžete se ale přihlásit se svými údaji k Instagramu a mít tuto sociální síť dočasně ve webovém prohlížeči. Případně můžete zkusit štěstí v obchodech: [pokračování článku]

Vivo představilo novinky S18 Pro, S18 a S18e

Po nějaké době zde máme novinky od Vivo zapadající do střední třídy. Konkrétně jde o modely Vivo S18 Pro, Vivo S18 a Vivo S18e. Sice byste řekli, že specifikace jsou odstupňované, ale v některých ohledech je rozhodnutí výrobce zvláštní. [pokračování článku]

Apple zřejmě zpřístupní NFC v iPhonech pro placení

Apple má mnoho zásad a některé ani moc nedávají smysl, například aby web mohl zasílat běžné push notifikace v rámci webové stránky do iPhonu, musí majitel stránek platit ročně 99 dolarů. Na Androidu, Windows a jiných systémech je to zcela zdarma. Jindy si Apple chrání některé části iPhonů velmi pečlivě, například NFC. To se asi změní. [pokračování článku]

Android 14 QPR2 Beta 2 ukazuje dvě novinky, které přijdou s Androidem 15

Google každý rok spouští beta verzi Androidu, která je primárně určena pro vývojáře, aby se připravili na změny a novinky. Ta se následně dostane mezi běžné testery a po několika měsících vychází stabilní verze. Co nevidět tu máme Android 15 Developer Preview, přičemž se začneme dozvídat, co nového bude ve finálním systému. Díky variantě Quarterly Platform Releases (QPR) ale nemusíme čekat. [pokračování článku]

Huawei MatePad Air přichází v edici PaperMatte

Speciální edice se dočkal tablet MatePad Air, který společnost Huawei přepracovala do podoby zaměřené na uživatele využívající dotykové pero při práci. Novinku do konečného prodeje vypouští pod názvem MatePad Air PaperMate Edition. Čínský gigant oproti původní předloze provedl pouze minimum změn. Ty se podle očekávání týkají především čelního panelu. [pokračování článku]

Avast varuje: v roce 2024 budou podvody obětem šité na míru díky využití umělé inteligence

Tvůrci na Youtube mají nově možnost pozastavit komentáře

Youtube pro tvůrce obsahu zavádí novou funkci, která jim umožní lépe moderovat to, co se děje u jejich video obsahu. Novinka se jmenuje Pauza a je aktuálně k dispozici pro všechny uživatele. [pokračování článku]

