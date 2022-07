Fotka od Claudio Schwarz z Unsplash

To nej z uplynulého týdne #30 – nové mobily, podcast a služby

Podcast #47 – Mají AR brýle vůbec uplatnění?

Probrali jsme téma AR, neboli rozšířené reality. Dávají už dnes brýle pro AR jako třeba Google Glass smysl? Co chystá Apple v této oblasti? Přinese revoluční produkt? Probrali jsme také naše očekávání od takových chytrých brýlí, co by se nám líbilo, kdyby uměly. [pokračování článku]

Inifinix přináší na český trh mobily Hot 11 a Hot 11S

V červnu společnost Infinix oficiálně oznámila, že vstupuje do České republiky. Přímo uvedla, že naše země je pro ní klíčovou, jelikož se přes nás chce dostat na evropský trh. Sice jsme se dočkali v rámci oznámení, jaké mobily nabízí výrobce, ale již jsme se nedočkali nějak specifických informací kolem dostupnosti konkrétních mobilů. Nyní jsme ale o něco chytřejší. [pokračování článku]

Realme představilo tablet Pad X 5G

Realme se snaží nabídnout i zajímavé tablety, ale spíše cílí na střední třídu. Dnes zde ale máme asi jeden z nejvybavenějších od této společnosti, ale nečekejte něco absolutně nového. Realme Pad X 5G není až taková novinka. [pokračování článku]

Realme Watch 3 oficiálně představeny, lákají na větší displej

Minulý rok jsme se dočkali dvou chytrých hodinek od společnosti Realme. Základní model se jmenuje Watch 2 a vylepšený pak Watch 2 Pro. Dnes zde máme pokračování v podobě modelu Realme Watch 3, přičemž se dá očekávat, že se ještě dočkáme nějaké prémiové verze. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Pozor na srdceryvná videa na YouTube, snaží se jen vylákat peníze

Podvodníci se neštítí ničeho, ani zneužívání ochoty lidí při pomoci jiným. Tentokrát kyberbezpečnostní společnost Avast objevila kampaně na YouTube, v kterým se snaží podvodníci vylákat peníze z lidí na pomoc. [pokračování článku]

Huawei uvedl tablet MatePad Pro 11

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky MatePad Pro (2021). Firma nelení a máme zde další model nazvaný MatePad Pro 11. U něj byla zvolena zvláštní strategie, jelikož jeden název patří ve své podstatě dvěma různým modelům. [pokračování článku]

Huawei Enjoy 50 Pro představen, nabízí více než základní model

Huawei už dávno nepředstavuje jeden mobil za druhým. Nyní je uvádění novinek spíše sporadické. Nedávno jsme se dočkali novinky Huawei Enjoy 50 a dnes zde máme vylepšenou verzi Huawei Enjoy 50 Pro. Ta nabízí o hodně lepší specifikace. [pokračování článku]

OPPO K10 Energy Edition je přírůstek ve střední třídě s 5G

Za posledních několik měsíců jsme se dočkali čtyř modelů, které nesou označení OPPO K10, přičemž ve dvou případech není v názvu jakékoliv další slovíčko, takže může dojít k mýlce. Nyní zde máme OPPO K10 Energy Edition, podle čehož byste si asi mysleli, že se nabídne například větší kapacita baterie. Bohužel jde jen o další variantu a navíc i s odlišným designem. [pokračování článku]

Asus představil kompaktní ZenFone 9, nachystejte si 19 990 Kč

Asus dříve představoval mnoho mobilů, ale v posledních letech se soustředil na produkování několika zařízení, která se nesnaží zapadnout do každé cenové kategorie. Příkladem je nejvyšší řada ZenFone, kde nás hodně oslovil loňský model ZenFone 8 (recenze), zejména jeho velikost a provedení. Nyní zde máme pokračování v podobě ZenFone 9. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G32, slušný mobil střední třídy

Někdy výrobci bez nějakých větších oslav představí mobil. To je i případ novinky Moto G32, která se z ničeho nic objevila na webových stránkách Motorola. Ale asi se není čemu divit, když se jedná o mobil střední třídy. [pokračování článku]

Tecno Spark 9T je levná novinka s IPX2

Společnost Tecno vstoupila na český trh poměrně nedávno, přičemž již zde prodává některé své modely. Své portfolio nyní rozšiřuje o model Tecno Spark 9T, který tak navazuje na Tecno Spark 9 a Tecno Spark 9 Pro. [pokračování článku]

Spotify roste uživatelská základna, ztráta je ale 194 milionů eur

Spotify se dá považovat za firmu, která pomohla zpopularizovat hudební streamovací služby a velmi dobře využila potenciálu. Stále se jedná o nejdůležitější službu na trhu, které se snaží vyrovnat jiné firmy s daleko větší základnou. Druhé čtvrtletí ale není zcela potěšující pro samotou firmu, jelikož došlo k významné finanční ztrátě. [pokračování článku]

Instagram se mění v TikTok a komunitě se to zřejmě nelíbí

V poslední době jde vidět, že se Instagram začal ještě více soustřeďovat na video obsah. Ostatně nedávno jsme se dočkali oznámení, že jakékoliv video o délce do 15 minut bude automaticky konvertováno v Reels, tedy typ obsahu, který se podobá tomu z TikToku. Tento postupný přechod na sociální síť zaměřenou na videa jde vidět v posledních měsících a možná i letech. Komunitě se to ale zřejmě nelíbí. [pokračování článku]

