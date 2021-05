ZenFone 8 – sympaťák, který zaujme [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Asus svého času produkoval mnoho mobilů mířících do nejrůznějších kategorií, ale v poslední době se firma více soustředila na značku ROG, tedy herní mobily. Naštěstí Asus zůstal věrný své běžné top modelové třídě, kde šel trochu jinou cestou. Loňská generace tak měla otočný mechanismus a celkově se jednalo o větší mobily. U novinky ZenFone 8 se vrátil ke standardní konstrukci a navíc mobil zmenšil. Původně se spekulovalo, že tento mobil bude nazýván ZenFone 8 Mini, ale jedno slovíčko vypustil z názvu. Je však mobil vůbec konkurenceschopný a zajímavý bez otočného mechanismu u foťáků?

ZenFone 8 padne do ruky

Najít v dnešní době malý top model je poněkud náročnější. Samozřejmě se dá ihned zmínit iPhone 12 mini, ale ten nemusí některými parametry dostačovat. Zbývá tak například Galaxy S21 nebo iPhone 12, jako běžný zástupce. Asus ZenFone 8 zapadne mezi tyto modely díky výšce 148 mm. Šířka je 68,5 mm a tloušťka pak 8,9 mm. Už po prvním uchopení velmi dobře padne do ruky a řadím jej mezi sympatičtější mobily na trhu. Řekl bych, že na dnešní dobu se jedná o malý a výkonný top model.

Asus zde nedělal příliš kompromisů a použil na zadní straně sklo, přičemž rám je kovový. Plast zde nejdete jen na některých místech kvůli anténám. Svou hmotností 169 gramů a velikostí působí bytelně a kvalitně. Působí jako prémiové zařízení. Společnost do balení také přidala tvrdý obal, který má vzorek na zadní straně a tlačítka nejsou nějak kryta. Sice je to jen kus plastu, ale byl jsem spokojen. Obal není robustní, přitom dostatečně chrání mobil. Navíc se dobře drží a rozhodně neklouže.

Horní strana je vybavena konektorem na sluchátka. Dnes bych si to již odpustil, jelikož dávám přednost bezdrátovému řešení. I tak si dokáži představit, že mnohé tento konektor potěší. Spodní strana je vybavenější než u jiných modelů. Kromě šuplíčku na dvě nano SIM karty je zde samozřejmě USB C konektor a mikrofon. Bonusem je LED dioda indikující nabíjení, nabití a také notifikace. Má více barev a lze ji i vypnout, což jsem neudělal. Potěšila mě tato kontrolka a je i na správném místě.

Zadní strana je matná a pod různými úhly umí lehce měnit barvu. Uprostřed je jen název mobilu. Je škoda, že Asus více nezapracoval na zadním modulu s foťáky. Kdyby jej schoval, udělal by líp. Na druhou stranu moc nevystupuje a s obalem nebude problém.

Tlačítka na pravé části jsou kvalitně zpracována. Kliknutí je precizní a skoro bych řekl že velmi uspokojující. Vypínací tlačítko získalo jinou barvu, jelikož disponuje i možností spuštění asistenta, takže chce na něj Asus upozornit. To se povedlo a vypadá trochu jako designový prvek.

Čtečka je spolehlivá

Nejsem zastánce integrovaných čteček do displeje, jelikož jejich spolehlivost a rychlost nedosahuje takových kvalit, jako u dedikovaných. Zde sice postrádá rychlost, ale během celé doby používání mě čtečka ani jednou nezklamala. Ani když jsem měl vlhčí palec, nebo mírně znečištěný. Vždy došlo k rozpoznání, jen v několika případech skenovala čtečka o něco déle, aby měla jistotu. Navíc jsem nemusel jeden prst registrovat víckrát. Když si ještě aktivujete rozpoznání obličeje, s odemykáním mobilu nikdy nebudete mít problém.

Zvuk překvapí

Aby mě mobil zaujal, musí mít stereo reproduktory. Dnes již firmy běžně používají běžný hlasitý reproduktor a pak spodní. Tím však vznikají problémy s nevyvážeností obou stran. To není problém ZenFonu 8, byť audiofilové by asi namítali. Asusu se podařilo dobře vyladit stereo, ale to není vše.

Reproduktory zvládnou i basy a celkově působí velmi kvalitně a hlasitě. Zde budete potřebovat dobrý zdroj, třeba nějaký film nebo profesionálnější video z Youtube, abyste ocenili kvalitu zvukového výstupu. Dlouho jsem neslyšel tak dobře vyladěné stereo. Navíc i samotné notifikace umí dát o sobě vědět, a to nejen hlasitostí, i kvalitou podání. Nikdy jsem příchozí notifikaci nepřeslechl.

Displej pěkný, ale ta díra

Displej má 5,9 palců a nabízí full HD+ rozlišení. Tento AMOLED panel si hravě poradí se 120Hz obnovovací frekvencí, ale dá se nastavit i 90Hz, případně 60Hz pro úsporu energie. Spodní okraj je trochu větší a v nepoměru s horním. Na přímém slunečním svitu je dobře čitelný. Nastavování jasu je poměrně dobré, nicméně senzor pro regulaci je trochu zvláštně umístěn, jelikož ho můžete zablokovat při držení na šířku. Následně jas spadne na minimum. Na to se dá zvyknout.

Mrzí mě ale samotný otvor pro přední kameru. Většina výrobců se ho snaží udělat co nejméně viditelný. ZenFone 8 má ale kolem kamery stříbrný kroužek, takže kameru uvidíte pokaždé. To si mohl Asus odpustit a nechat ho černý, aby na sebe tak moc neupozorňoval.

Systém s úpravami

Asus nenabízí u svých modelů čistý systém Android. Nadstavba není nějak moc dramatická a v podstatě zanechává původní podobu, jen jsou přidány nejrůznější vychytávky a funkce navíc.

Mezi ty výraznější například patří ovládání hlasitosti, kde došlo na úpravy prvků a k dispozici je tu rozšířený ekvalizér. ZenFone 8 je tak trochu cílený i na milovníky hraní, takže nesmí chybět herní režim, který nabízí i boční menu, které jde vysunout gestem zleva. Zde si můžete nastavit některé vlastnosti při hraní her.

V systému, respektive v nastavení se nachází nejrůznější vychytávky, volby a další nastavení. Lze vypnout notifikační diodu, pozměnit režim výkonu nebo nastavit samotnou frekvenci displeje. Rozhodně jde ZenFone 8 vyladit k obrazu svému.

Jsem zastánce čisté podoby Androidu, ale řešení od Asusu mi připadá decentní a nijak dramatické. Vše je dobře vyladěno, aplikace byly stabilní a i chování systému je optimální.

Na výkon si nebudete stěžovat

Od top modelu se vždy očekává maximální výkon a nejlepší specifikace. ZenFone 8 s procesorem Snapdragon 888 rozhodně bude patřit po nějakou dobu mezi ty výkonnější mobily. Testovaný model měl rovnou k dispozici 16 GB operační paměti, což mi připadá už trochu moc, aspoň z pohledu specifikací, ale proč ne. Jsou použity rychlejší paměti a i samotné úložiště bude dostačovat náročnějším uživatelům. Nejvyšší kapacita je 256 GB.

ZenFone 8 jsem podrobil náročnějším testům, například stress testu v benchmarku, kdy vše jelo na maximální výkon. Teplota mobilu vzrostla na nepříjemnou hodnotu a ani držení nebylo příjemné. Naštěstí se do takových situací asi málokdy dostanete.

Specifikace Asus ZenFone 8

displej: 5,9 palců, 2400 x 1080 pixelů, AMOLED, 20:9, 120Hz, až 1100 nitů, Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+

procesor: Snapdragon 888

RAM: 6/8/16 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB

Android 11 + ZenUI 8

Dual SIM

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS, f/1.8, PDAF, 8K/24FPS (EIS) 12 MPx, 113°, 4cm makro, 4K/60FPS přední – 12MPx, PDAF, 4K/60FPS

stereo reproduktory, OZO audio, 3.5mm jack

IP68

5G, LTE, WiFi 6(E), Bluetooth 5.2 (EDR + A2DP + HFP + AVRCP + HID + PAN + OPP), LDAC + Qualcomm aptX, aptX HD, aptX, Adaptive + AAC, GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5), NavIC (L5), NFC

rozměry: 148 x 68,5 x 8,9 mm, 169 gramů

baterie: 4000 mAh + 30W nabíjení

V oblasti konektivity se nabízí široké spektrum možností, a to i v případě lokalizačních služeb. Dokonce jsem testoval i 5G v režimu NSA. Mobil si poradí i SA, ale to je v českých podmínkách zcela zbytečné pro tuto chvíli. Ve výbavě jsem nenašel nic, na co bych si mohl stěžovat. Bluetooth pracovalo výtečně, nalezení polohy bylo takřka instantní a připojení k mobilním sítím bez větších problémů.

Baterie postačí na jeden den

Mobil má k dispozici baterii o kapacitě 4000 mAh, přičemž je podporováno 30W nabíjení, které si Asus označuje jako HyperCharge. Sice na trhu najdeme rychlejší technologie, ale 30 W zcela dostačuje. Do hodiny máte dost energie na další používání.

Když vezmete v potaz 5G a 120Hz displej, tak ani 4000 mAh nemusí být nějak moc energie. V podstatě jsem se dostal na jeden den bezproblémového používání, ale druhý den bych již s mobilem nedal. Zkusil jsem nějakou dobu používat i nižší frekvenci displeje pro úsporu energie. Ve výsledku jsem dostal přibližně hodinu nebo dvě navíc. Musel bych mobil omezit značně, abych ho mohl používat dva dny.

Je to ale cena za menší velikost a dá se na to zvyknout. Jeden den plného používání je dostatečná hodnota. Jedno ale Asusu neodpustím. Samozřejmě myslím absenci bezdrátového nabíjení. Je to jediné větší mínus tohoto sympatického mobilu.

Dva foťáky stačí

Čím víc foťáků, tím kvalitnější snímky? Ani bych neřekl. ZenFone 8 se trefil do mého vkusu, co se týče vybavenosti v oblasti focení. Bohatě mi stačí základní snímač a druhý pro ultra širokoúhlé snímky. Nepotřebují dedikované foťáky pro zoom, makro a hloubku ostrosti, případně pro další výstřelky. Stejně je u mobilů používat tak sporadicky, že na ně zapomenu.

Mobilu dominuje 64MPx snímač s optickou stabilizací obrazu a schopností natáčet i 8K video s 24 snímky za sekundu. Zde je ale omezena stabilizace. Nejvíce si asi vyhrajete s Full HD s 60 snímky za sekundu, kde je možnost zapnutí ultra stabilního režimu. 4K videa si poradí také s 60 FPS.

Pro běžné focení zcela fotografická výbava dostačuje, jen samotný dynamický rozsah v náročných podmínkách nedostačuje. Při zapnutí HDR funkce se dá hodně věci kompenzovat, ale na můj vkus je tento režim více agresivní, což je občas hodně vidět na snímcích, zejména pak u ultra širokoúhlých.

Díky optické stabilizaci a rychlosti se budete muset snažit, aby nějaký snímek byl rozmazaný. Řekl bych, že Asus vyladil zpracování fotek pro sociální sítě, aby byly výraznější. Je zde k dispozici i PRO režim, kde si můžete vše nastavit dle libosti. Noční snímky jsou dostatečné a umí vytáhnout ze scény dost světla, jen si budete muset zvyknout na delší dobu expozice, kde budete potřebovat stabilní ruku, nebo rovnou stativ. Bez nočního režimu si v noci mobil moc dobře neporadí se senzorem.

Odhaduji, že se ZenFone 8 nedostane na nejvyšší příčky mezi foto mobily. Na druhou stranu rozhodně umí nabídnout dostatečnou kvalitu snímků. Časem snad společnost vyladí HDR režim.

Asus ZenFone 8 – ukázky z focení

ZenFone 8 je sympaťák, kterému odpustíte neduhy

Najít na dnešním trhu mobil střídmé velikosti spadající mezi top modely není tak jednoduché, a to ani ve střední vyšší třídě. ZenFone 8 díky své konstrukci a velikosti budu doporučovat těm, co hledají subtilnější zařízení se špičkovými parametry. Velmi dobře padne do ruky, hrany jsou příjemně zpracovány a úhlopříčka je pod 6 palců. Umí okouzlit rychlým displejem a velmi kvalitními stereo reproduktory s dobrým podáním basů.

30W nabíjení je dostatečné, jen je škoda, že se nedostalo na bezdrátovou technologii, která by mobil povýšila na trochu vyšší úroveň. K tomu všemu ještě připočítejte odolnost vůči vodě a prachu. Po stránce fotografických schopností se nabízí poměrně základní výbava. Dva foťáky asi neohromí některé uživatele, ale dostačují. Asus by měl upravit HDR funkci, nebo ji minimálně vyladit. Optická stabilizace jen potěší a schopnost natáčení 4K videí s 60 snímky za sekundu se dá považovat za standard.

Asi bych měl výtku vůči výdrži na jedno nabití. Při nastavení 60Hz obnovovací frekvence a sníženém výkonu bych očekával, že se dostanu i na dva dny používání. Ať jsem mobil nastavil jakkoliv, vždy mi při běžném používání vydržel jeden den, a to až do hluboké noci. Na noc ho jednoduše budete muset připojit na nabíječku. Během dne ale nezklamal a nedostal jsem se do situace, kdy bych potřeboval vyhledat zásuvku.

Pokud se mě někdo zeptá, jaký mobil doporučit, přičemž budou požadavky na vysoký výkon, rychlý displej, optickou stabilizaci, stereo, voděodolnost, kvalitní zpracování, tak jednoznačně do výběru zařadím Asus ZenFone 8.

Plusy

rychlý a kvalitní displej

menší velikost

stereo reproduktory s výborným zvukem

voděodolnost

Mínusy

absence bezdrátového nabíjení

umí se zahřát

agresivnější HDR

