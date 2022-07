Fotka od Claudio Schwarz z Unsplash

Instagram se mění v TikTok a komunitě se to zřejmě nelíbí

V poslední době jde vidět, že se Instagram začal ještě více soustřeďovat na video obsah. Ostatně nedávno jsme se dočkali oznámení, že jakékoliv video o délce do 15 minut bude automaticky konvertováno v Reels, tedy typ obsahu, který se podobá tomu z TikToku. Tento postupný přechod na sociální síť zaměřenou na videa jde vidět v posledních měsících a možná i letech. Komunitě se to ale zřejmě nelíbí.

InstaTok?

Pamatujete si dobu, kdy jste otevřeli Instagram a viděli jste chronologicky seřazené příspěvky v podobě fotografií od účtů, které sledujete? Ta doba zmizela na dlouhou dobu a ještě nedávno jste museli udělat minimálně dva kroky k tomu, abyste vůbec viděli obsah od sledovaných účtů. Dnes Instagram již nabízí sekci, kde je vše chronologicky seřazeno, ale nikdy se vám neukáže hned po spuštění aplikace. Musíte se k ní proklikat, byť je to o něco jednodušší než předtím.

Dalo by se říci, že většina novinek je zaměřena na videa a příběhy. Šlo vidět, že Instagram schytává kritiku kolem zacílení sociální sítě, ale nikdo se k tomu nevyjadřoval. Nyní ale Adam Mosseri, ředitel Instagramu, vydal video, v kterém se snaží reagovat na negativní ohlasy. Uvádí, že uživatelé více sdílí videa, a proto na to musí reagovat novými funkcemi. K tomu navíc dodává, že fotografie jsou nedílnou součástí této platformy a jen tak nezmizí.

Ve svém prohlášení také zmiňuje, že doporučený obsah je velmi důležitý a že se snaží nabídnout uživatelům něco nového, aby si rozšířili přehled. Zřejmě ale zapomíná, že jsou zde i uživatelé, kteří chtějí sledovat jen vybrané účty, a ne to, co jim doporučí systém. Reakce přišla krátce po tom, co si i celebrity jako Kylie Jenner a Kim Kardashian postěžovaly, že se z Instagramu stává TikTok.

Aby toho nebylo málo, Mark Zuckerberg prohlásil, že doporučování obsahu na Instagramu se zdvojnásobí, tedy z původních 15 % na 30 %. Jde zřejmě o reakci na finanční výsledky, které jsou o něco slabší, než se očekávalo. Navíc nedávná zpráva naznačuje, že Instagram má problém s udržením pozornosti uživatelů.

Instagram zřejmě bude pokračovat ve svém snažení, aby porazil TikTok, jen je otázkou, jestli nepřijde postupem času o uživatele, případně o jejich míru zapojení. To by mohlo mít dopad na finanční stránku.

