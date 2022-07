Podcast #47 – Mají AR brýle vůbec uplatnění?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Probrali jsme téma AR, neboli rozšířené reality. Dávají už dnes brýle pro AR jako třeba Google Glass smysl? Co chystá Apple v této oblasti? Přinese revoluční produkt? Probrali jsme také naše očekávání od takových chytrých brýlí, co by se nám líbilo, kdyby uměly.

Pod Zlatou Lampou – 47. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

 

