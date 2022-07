Tecno Spark 9 je novinka s 5000mAh baterií

Tecno Spark 9; Zdroj: Tecno

Společnost Tecno vstoupila relativně nedávno na český trh a již zde nabízí některé modely. V červnu byla uvedena novinka Tecno Spark 9 Pro a dnes zde máme představení základního modelu Tecno Spark 9. Bez označení Pro byste očekávali lehké snížení parametrů, ale zde šla firma možná až moc dolů s hardwarem.

Tecno Spark 8P je novinka s IPX2 a 5000mAh baterií

Jen základ

Zatímco Spark 9 Pro zapadne do střední třídy, Spark 9 by spíš zapadl do základní třídy. Stačí zmínit samotné rozlišení displeje. Ten má jen HD+, ale i tak si zachoval 90Hz obnovovací frekvenci. Došlo k výraznějšímu oslabení fotografických schopností. Jednak jeden foťák chybí a hlavní má jen 13 MPx.

Další značné snížení je u procesoru. Zde společnost použila o hodně slabší Helio G37 od Mediateku. Zbytek specifikací je více méně stejný. Mobil se tak může na dnešní dobu pochlubit konektorem pro sluchátka nebo baterií o kapacitě 5000 mAh. Není ale jasné, jak rychlé nabíjení je k dispozici. Model Pro má 18W technologii, zde očekáváme spíše 10W.

Cena Tecno Spark 9 ve verzi se 4 GB operační paměti a 64GB úložištěm přijde v přepočtu přibližně na 2 600 Kč. To je odpovídající suma k takové výbavě. Zatím si musíme počkat, kdy novinka přijde na český trh a nahradí současný model Spark 8.

Specifikace Tecno Spark 9

displej: 6,6 palců, HD+, LCD, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G37

4/6 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64/128 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 + HiOS 8.6

Foťáky: zadní – 13 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh

