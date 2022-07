Asus představil kompaktní ZenFone 9, nachystejte si 19 990 Kč

Asus ZenFone 9; Zdroj: Asus

Asus dříve představoval mnoho mobilů, ale v posledních letech se soustředil na produkování několika zařízení, která se nesnaží zapadnout do každé cenové kategorie. Příkladem je nejvyšší řada ZenFone, kde nás hodně oslovil loňský model ZenFone 8 (recenze), zejména jeho velikost a provedení. Nyní zde máme pokračování v podobě ZenFone 9.

ZenFone 9

V Asusu si zřejmě řekli, že není potřeba vytvářet zařízení, které by ve všech ohledech mělo ambice porazit jiné top modely. Místo toho se soustředili na kompaktnost takového zařízení a také zakomponování co nejvíce top specifikací. Co se týče velikosti, tak se jedná o ještě menší mobil než ZenFone 8.

Po fyzické stránce došlo ke zmenšení i 2 % a také samotná hmotnost je nižší. Její redukce si ale vyžádala jiný materiál na zadní straně, tedy plast. To ale nemusí být špatná zpráva pro mnohé. Sice je ZenFone 9 menší, ale má vetší komponenty, jako například chlazení, procesor, foťáky, antény a baterii.

Firma si nechala záležet i na produkovaném zvuku a pro milovníky sluchátek s běžným konektorem je zde 3.5mm jack. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu a také rychlé nabíjení. Bohužel jsme se zde nedočkali přidání jedné specifikace, kterou jsme vyčetli u minulého mobilu. Schází nám zde jednoduše bezdrátové nabíjení.

Co se týče fotografických schopností, tak to Asus naštěstí nepřehání se zbytečnými 2MPx foťáky. Na zadní straně jsou dva, přičemž sekundární je určen pro focení ultra širokoúhlých snímků. Ten hlavní je vybaven 50MPx senzorem a místo běžné optické stabilizace je zde použita gimbal technologie, která hýbe s celým senzorem v 6 osách.

Díky tomu se zde nabízí ještě lepší stabilizace obrazu. Asus přímo nabádá na použití v náročnějších podmínkách. I proto si nachystal speciální příslušenství. Pomocí nového speciálního gripu, který vám drží mobilní telefon například na popruhu k baťohu, stačí za něj uchopit a vytáhnout, přičemž systém automaticky spustí kameru pro natáčení.

Samotná čtečka otisků prstů není v displeji, jak byste asi očekávali. Nachází se na straně mobilu, přičemž funguje také jako chytré tlačítko, které reaguje na gesta. Společnost hlavně prezentovala funkci posouvání obsahu. Kromě toho lze na mobilu poklepat na zádech, což funguje jako další virtuální tlačítko, které si můžete nastavit dle libosti.

ZenFone 9 celkově nabízí velmi dobré specifikace, byť je zde prostor pro vylepšení. Na trhu ale může zazářit díky své kompaktnosti a možnostem.

Ceny ZenFone 9

Oficiální prodej začíná již dnes, tedy 28. července. Některé barevné verze mohou mít mírné zpoždění a dostanou se na náš trh později.

Zenfone 9: 8GB/128GB dostupné barvy: černá, červená, bílá, modrá cena: 19 990 Kč

Zenfone 9: 8GB/256GB dostupné barvy: černá, bílá cena: 21 490 Kč

Zenfone 9: 16GB/256GB dostupné barvy: černá cena: 22 990 Kč



Specifikace

displej: 5,9 palců, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, až 1100 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: až 16 GB (LPDDR5)

úložiště: až 256 GB (UFS 3.1)

Foťáky: zadní – 50 MPx, gimbal stabilizace 12 MPx, 113° přední – 12 MPx

IP68

stereo, 3.5mm jack

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

rozměry: 146,5 x 68,1 x 9,1 mm; 169 gramů

čtečka otisků prstů na straně

baterie: 4200 mAh + 30W

Zdroj: Tisková zpráva



