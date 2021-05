Realme Watch 2 Pro přichází s větším displejem a atraktivní cenou

Společnost Realme představila nové produkty Watch 2 Pro, Buds Wireless 2, Buds Wireless 2 Neo a Pocket Bluetooth Speaker. Pojďme se podrobněji podívat na Realme Watch 2 Pro

Watch 2 Pro má celou řadu funkcí, které Watch 2 postrádají, včetně GPS. Máme zde 90 sportovních režimů. Dominantní částí je samozřejmě větší 1,75palcový displej s obnovovací frekvencí 30 fps, což zajistí lepší pocit z animací.

Celkově displej nabízí 320 x 385 pixelů při 286 PPI. Použita pak byla LCD technologie s dobrým jasem 600 nitů. Výrobce uvedl, že k dispozici bude více než 100 různých ciferníků. Dále zde máme snímač srdeční frekvence, Bluetooth 5.0, GPS, 90 sportovních režimů nebo funkci měření krevního kyslíku (SpO2). Oceníte ale i detekci spánku, kroků, kalorií a aktivity.

S hodinkami se nebudete muset bát vody, máme tu certifikaci IP68. Hmotnost hodinek činí 40 gramů při rozměrech 255,2 × 38,9 × 12,65 mm. Do zařízení se pak vešla baterie o kapacitě 390 mAh, která by měla vydržet až 14 dnů. Cena hodinek byla stanovena na 72 dolarů, tj. cca 1 547 Kč bez DPH. Prodej bude zahájen 29. května.

Zdroj: fonearena.com

