Tecno Spark 9 Pro; Zdroj: Tecno

Značka Tecno vstoupila na český trh poměrně nedávno a přivedla rovnou několik modelů, přičemž nejširší zastoupení je v rámci série Spark 8. Nyní ale společnost představila první zástupce z nové generace, tedy Tecno Spark 9 Pro.

Do Česka přichází TECNO smartphony

Pro mladé

Firma uvádí, že se jedná o mobilní telefon pro mladé. Sice tušíme, že se bude jednat o levnější mobil, ale zatím nevíme, jak má nastavenou cenu. Co se týče specifikací, tak může například zaujmout 90Hz Full HD+ displej nebo baterie s kapacitou 5000 mAh. Ta podporuje 18W technologii nabíjení.

O výkon se zde stará procesor Helio G85 od Mediateku. Sice se nejedná o nejrychlejší čip ve své třídě, ale měl by dostačovat průměrnému uživateli. Firma mimo jiné láká na hlavní zadní foťák s 50 MPx a také na 32MPx přední selfie snímač. Dle specifikací má mít k dispozici i LED přisvícení.

Samozřejmě se našlo místo i pro další foťáky na zadní straně, ale ty mají jen po 2 MPx. Tecno Spark 9 Pro přichází rovnou s Androidem 12. Zatím je novinka k dispozici v některých afrických zemích, ale co nevidět zamíří na globální trh, tedy i do Evropy a následně do České republiky.

Specifikace Tecno Spark 9 Pro

displej: 6,6 palců, Full HD+, LCD, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G85

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 + HiOS 8.6

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Zdroje: fonearena.com, teknoblog.com



Domů » Články » Tecno Spark 9 Pro je novinka ve střední třídě

reklama reklama