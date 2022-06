Fotka od 30daysreplay Social Media Marketing z Unsplach

To nej z uplynulého týdne #23 – Apple novinky, nový výrobce a hrátky s tarify

MiniPodcast #11 – zranitelnost v mobilech, hodinky s LTE a plány Sony

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

iOS 16 oficiálně, Apple se zaměřil na přizpůsobení

Apple zahájil letošní WWDC22 opět ve svém velkém stylu. Viděli jsme perfektní práci se zeleným plátnem a grafikou, velmi dobrou artikulaci a hlavně nové operační systémy. Tim Cook v úvodní řeči vysvětloval detaily ohledně průběhu letošní konference a ihned po něm jsme viděli skvělý nástup Craiga Federighiho. Ten začal s iOS 16. [pokračování článku]

watchOS 9 oficiálně, nově si uložíte léky a lépe změříte spánek

Apple zahájil letošní WWDC22 opět ve svém velkém stylu. Viděli jsme perfektní práci se zeleným plátnem a grafikou, velmi dobrou artikulaci a hlavně nové operační systémy. Tim Cook v úvodní řeči vysvětloval detaily ohledně průběhu letošní konference a ihned po něm jsme viděli skvělý nástup Craiga Federighiho. Ten začal s iOS 16. Po něm se pozornost zaměřila na Kevina Lynche, který hovořil o watchOS 9. [pokračování článku]

iPadOS 16, tentokrát ve znamení multitaskingu a desktopu

Apple na WWDC22 kromě iOS 16 a watchOS 9 představil také nový operační systém iPadOS 16. Ten kromě nových funkcí pro kolaboraci a multitasking přináší speciální aplikaci Počasí, samozřejmě také společné novinky s iOS 16. [pokračování článku]

Apple CarPlay se promění, bude konkurovat Android Automotive

Google v tuto chvíli nabízí dva systémy pro auta, tedy jeden plnohodnotný v podobě Android Automotive, a druhý jen pro propojení mobilu s palubním systémem, tedy Android Auto. Apple na druhou stranu má jen jedno řešení v podobě CarPlay, ale v rámci WWDC 2022 jsme se dočkali ochutnávky nového CarPlay, který spíše půjde po krku Android Automotive. [pokračování článku]

iOS 16 a watchOS 9 aneb která zařízení jsou podporována

Apple v pondělí představil v rámci předpřipravené keynote softwarové novinky pro nadcházející období a také jsme se dočkali nového MacBook Air s Apple M2. iOS 16 přináší větší možnosti modifikace na zamykací obrazovce, přičemž bude spojena i s nastavením profilů. watchOS 9 se dočkal také několika novinek. Nedílnou součástí je ale také podpora zařízení, která je omezena, jak se dalo očekávat. [pokračování článku]

Pixel novinky od Googlu, dokonce i jedna aplikace

Google každých několik měsíců vydá aktualizaci nebo spíše novinky pro své smartphony Pixel, ale zpravidla se po nějaké době dostanou do ostatních zařízení od různých výrobců. Většinou bývá podmínkou novější verze systému Android. Dnes zde máme další várku novinek, která je sice taková menší, ale některé uživatele může zaujmout nebo nalákat. [pokračování článku]

Je rozhodnuto: Lightning port u Apple zařízení po roce 2024 již nenajdete

Evropská unie po deseti letech jednání konečně dosáhla toho, co se snažila již delší čas prosadit. USB-C konektor bude standardem pro všechna zařízení, a to i včetně těch od Applu. [pokračování článku]

Realme GT Neo 3 se 150W nabíjením přichází do Česka

Před třemi měsíci jsme se dočkali prvního mobilu se 150W nabíjením a nyní nám české zastoupení společnosti Realme potvrdilo příchod Realme GT Neo 3 na český trh. K dispozici bude zatím jen ve verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm za cenu 16 999 Kč. Dokonce v rámci předobjednávek můžete ušetřit 2000 Kč vykoupením svého starého mobilu a nákupem této novinky. Akce platí jen od 9. 6. do 17. 6. u Mobil Pohotovosti. [pokračování článku]

Nothing představí Phone 1 v červenci

Společnost Nothing nám potvrdila, že již 12. července v 17:00 našeho času představí svůj první smartphone. Zatím to vypadá, že se bude jednat o mobil vyšší střední třídy a bude lákat na designové provedení. [pokračování článku]

Vodafone zlevnil o 14,3 % tarif s 3 GB FUP

Vodafone se snaží čas od času představit zajímavý tarif, ale zpravidla je omezen po nějakou dobu, nebo jsou na něj navázány podmínky. V květnu jsme vás informovali o tarifu za 336 Kč měsíčně, který kombinuje volné minuty, neomezené SMS zprávy a 3 GB FUP. Vodafone se rozhodl ho mírně poupravit. [pokračování článku]

Navštívili jsme Audio Video Show Praha 2022, výstavu nejen pro audiofily

Redakce Dotekomanie.cz byla pozvána na výstavu Audio Video Show Praha 2022. Ta proběhla po roční pauze v pátek 3.6. a sobotu 4.6.2022, a to již posedmé. Výstava bylo možné navštívit v krásných prostorách hotelu Stages a v celém vyhrazeném patře O2 Arény. [pokračování článku]

Motorola uvedla Moto G42, láká na OLED a velkou baterii

Motorola pokračuje v představování novinek. Nedávno jsme se dočkali základního modelu Moto E32s a nyní zde máme mnohem zajímavější kousek v podobě Moto G42. Jde o mobil s LTE konektivitou, takže tomu odpovídají i specifikace a zřejmě bude i samotná cena. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G62 5G

Dnes jsme se dočkali novinky Moto G42, což je slušně vybavený mobil střední třídy. Současně jsme se dočkali Moto G62 5G. Asi byste očekávali podle číselného označení, že se bude jednat o značně vylepšený mobil, ale nelze zde hovořit o nějakém dramatickém navýšení specifikací. [pokračování článku]

Výrobce Infinix vstupuje na český trh

Relativně nedávno jsme vás informovali, že na český trh vstupuje výrobce mobilních telefonů Tecno. Sesterskou společností je Infinix a obě spojuje Transsion Holdings. Není tak divu, že i Infinix vstupuje na český trh. [pokračování článku]

Operátoři a zmatek kolem chytrých hodinek s mobilním připojením

eSIM mělo přinést zjednodušení a rozšíření množství produktů s mobilním připojením. Tato technologie je postavena na čipu, který uchovává profil, pomocí kterého se připojujete k mobilní síti operátora. Není potřebný čip v plastu tak, jak ho známe. Netrvalo dlouho a eSIM se začalo postupně objevovat v komerčních zařízeních. I tak se nejedná o nějak rozšířenou technologii. Najdete ji ale i u některých chytrých hodinek, díky čemuž podporují nezávislé připojení k internetu, tedy bez mobilního telefonu. Bohužel na českém trhu není situace nikterak růžová. [pokračování článku]

Telegram zřejmě není útočiště pro kriminálníky

Komunikační platformy se zpravidla chlubí funkcemi, které mají zpestřit chat, videohovory, skupinové konverzace a případně nabízí nějaké doplňkové funkce. Kromě toho se ale některé chlubí svým zabezpečením, zejména typem end-to-end. V takovém případě by nikdo neměl vědět, o čem si dvě nebo více stran píše, nebo co si posílá. Telegram je jednou z takových služeb a navíc uvádí, že nesdílí informace s třetími stranami, a to ani v případě úřadů. Jak se ukazuje, existují zřejmě výjimky. [pokračování článku]

T-Mobile oprášil tarif pod 300 Kč s neomezeným voláním

Asi se nám zde rýsuje menší přetahovaná mezi mobilními operátory. V týdnu jsme vás informovali, že Vodafone upravil svou limitovanou edici tarifu. Konkrétně snížil cenu, zachoval 3 GB FUP stejně jako 130 minut volání. Jedná se tak zřejmě o jeden z výhodnějších tarifů s cenou pod 300 Kč. T-Mobile evidentně reaguje na tuto nabídku a oprášil svou starší nabídku. [pokračování článku]

