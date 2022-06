Motorola uvedla Moto G42, láká na OLED a velkou baterii

Zdroj: Motorola

Motorola pokračuje v představování novinek. Nedávno jsme se dočkali základního modelu Moto E32s a nyní zde máme mnohém zajímavější kousek v podobě Moto G42. Jde o mobil s LTE konektivitou, takže tomu odpovídají i specifikace a zřejmě bude i samotná cena.

Slušný základ

Moto G42 nemá ve výbavě 5G podporu, takže nebylo nutné dávat nejmodernější procesor, ani ze střední třídy. O výkon se zde stará Snapdragon 680, ale jeho výkon bude dostačovat i náročnějšímu uživateli. Hlavní výhodou dnešní novinky je rozhodně OLED displej s Full HD+ rozlišením. Sice nenabízí rychlejší obnovovací frekvenci, ale už jen jeho technologie bude mnohým ladit oku.

Další lákavou specifikací je samotná baterie, která má kapacitu 5000 mAh a podporuje 20W nabíjení. S takovou porcí energie by měl mobil bez problémů vydržet dva dny běžného používání. Co se týče zbylých specifikací, tak to není žádná hrůza. Na zadní straně se vyjímá 50MPx senzor, kterému sekunduje 8MPx ultra širokoúhlý snímače. Motorola zde má ještě jeden senzor, makro snímač, ale má jen 2 MPx.

Moto G42 dostala také stereo reproduktory, což je rozhodně plus navíc. Zatím se neví, kdy a za kolik se bude tato novinka prodávat, ale předpokládáme, že zamíří i do České republiky.

Specifikace Moto G42

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), gOLED

procesor: Snapdragon 680

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1,8 8 MPx, 118° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

stereo, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

LTE, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi 5, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Beidou

rozměry: 160,4 x 73,5 x 7,99 mm; 174,5 gramů

baterie: 5000 mAh + 20W

Zdroj: gizmochina.com



