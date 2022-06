iOS 16 oficiálně, Apple se zaměřil na přizpůsobení

Apple zahájil letošní WWDC22 opět ve svém velkém stylu. Viděli jsme perfektní práci se zeleným plátnem a grafikou, velmi dobrou artikulaci a hlavně nové operační systémy. Tim Cook v úvodní řeči vysvětloval detaily ohledně průběhu letošní konference a ihned po něm jsme viděli skvělý nástup Craiga Federighiho. Ten začal s iOS 16.

Craig nám v podstatě hned potvrdil první spekulaci, protože velkých změn se dočkala zamykací obrazovka. Jelikož je to první obsah, který po rozsvícení uživatel vidí, Apple přidal několik vychytávek, aby byla zamykací obrazovka přívětivější.

Nastavit si uživatelé budou také interaktivní pozadí, například aktuální počasí. Pamatujete si na první generace HTC? Snad každý miloval jejich interaktivní pozadí s počasím – a přesně tohle bude i v iOS 16. Kromě toho bude možné na zamykací obrazovku přidat řadu interakcí, respektive widgetů.

Další novinkou je Live Activities API. Jedná se vylepšení pro notifikace, které nově umožní přehlednější zobrazení mnoha zpráv, třeba aktuální výsledky basketbalového utkání či informace o tom, jak daleko je řidič Uberu. Zapomenout nemůžeme ani na to, že zároveň bude možné nastavit různé obrazovky pro různá Soustředění.

Zdroj: WWDC22

iMessage jsou stále více a více populární. Troufám si tvrdit, že nám tu vzniká nenápadná sociální síť. Apple si je vědom, jak moc důležité iMessage jsou pro spoustu uživatelů. Proto došlo na drobná vylepšení. Třeba bude možné upravit již odeslanou zprávu nebo označit konverzaci jako nepřečtenou.

Zdroj: WWDC22

Novinkou je také SharePlay uvnitř aplikace Zprávy. Kdybyste nevěděli, SharePlay umožňuje sledovat videa či filmy a poslouchat hudby souběžně s přáteli online. Pro vývojáře bude k dispozici nová API Shared With You

Už jsem potkal několik nevidomých iOS uživatelů, kteří k práci na iPhonu používají funkci Diktování. Pro ně bude teď důležitá novinka, která automaticky přidá i interpunkci. Jak na tom bude čeština ještě nevíme.

Funkce detekce textu ve fotografiích nově podporuje i překladač. Jednoduše vám text ve fotografii přeloží.

Zdroj: WWDC22

Velký krok pro americké uživatele. V rámci aplikace Peněženka (Wallet) bude možné mít u sebe pouze digitální legitimaci či řidičský průkaz. Další novinkou aplikace Wallet, respektive Apple Pay, bude možnost přijímat platby o menších obnosech.

Zdroj: WWDC22

V rámci rodinného sdílení přibyla ještě snažší možnost nastavit omezení pro děti. Upravit bude možné věková omezení a rychle nastavit rodičovskou kontrolu. Stačit bude přiložit zařízení k dětskému zařízení a vše rychle nastavit. Kromě toho bude možné Screen Time nastavit přímo v aplikaci Zprávy.

Zdroj: WWDC22

iCloud Shared Photo Library nově umožňuje sdílet fotografie s rodinami. Do samostatné knihovny fotografií na iCoudu budou moci další členové přidávat fotografie. Nastavit automatické sdílení fotografií lze nově přímo z fotoaparátu. Obsah ze sdílených knihoven se automaticky objeví v chytrých albech a různých widgetech, stejně jako vaše vlastní fotografie.

Zdroj: WWDC22

Apple představil Safety Check. V nefungujících partnerských vztazích může sdílení hesel představovat velké riziko. Funkce Safety Check přináší uživatelům přehled o tom, s kým a jaký obsah sdílejí a pomocí jediného tlačítka případně tato nastavení resetovat. Okamžitě se tak zastaví sdílení polohy, odstraní se zprávy a podobně.

Zdroj: WWDC22

Zdroj: WWDC22

