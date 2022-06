Je rozhodnuto: Lightning port u Apple zařízení po roce 2024 již nenajdete

Fotka od tomekwalecki z Pixabay

Evropská unie po deseti letech jednání konečně dosáhla toho, co se snažila již delší čas prosadit. USB-C konektor bude standardem pro všechna zařízení, a to i včetně těch od Applu.

Apple Lightning konektor se brzy stane minulostí

Na podzim roku 2024 by mělo na evropském kontinentu začít platit nařízení, které bude nutit všechny výrobce k tomu, aby svá zařízení dodávali už pouze s nabíjecím rozhraním USB-C. Toto nařízení by mělo zajistit to, že uživatelé již nebude muset zakupovat novou nabíječku v případě koupě nového zařízení. Kromě toho bude mít kupující možnost volby, zdali si bude chtít koupit zařízení s nabíječkou, nebo bez ní. Podle EU pomůže toto nové nařízení ušetřit ročně až 250 miliónů eur, které by jinak byly vynaloženy na výrobu nabíjecích adaptérů.

Nové nařízení se samozřejmě dotkne i společnosti Apple a jejích zařízení, která používají pro nabíjení konektor Lightning. Podle zvěstí by měl iPhone 15, plánovaný na rok 2023, přijít již s novým USB-C rozhraním. Nařízení platné od podzimu roku 2024 se týká telefonů, tabletů, čteček knih, fotoaparátů, sluchátek a dalších elektronických zařízení používajících jiné rozhraní pro nabíjení. Výrobci notebooků budou mít pro zavedení až 40měsíční odklad.

