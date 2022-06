watchOS 9 oficiálně, nově si uložíte léky a lépe změříte spánek

Apple zahájil letošní WWDC22 opět ve svém velkém stylu. Viděli jsme perfektní práci se zeleným plátnem a grafikou, velmi dobrou artikulaci a hlavně nové operační systémy. Tim Cook v úvodní řeči vysvětloval detaily ohledně průběhu letošní konference a ihned po něm jsme viděli skvělý nástup Craiga Federighiho. Ten začal s iOS 16. Po něm se pozornost zaměřila na Kevina Lynche, který hovořil o watchOS 9.

Velmi malé změny se udály v rámci notifikací a aplikace Podcasty. Nechybí samozřejmě ani nové ciferníky. Uživatelé potěší možnost přidat vlastní trénink nebo zobrazit zóny tepové frekvence. Přibyly další nové metriky, třeba metrika vertikální oscilace – míra toho, jak moc se uživatel pohybuje nahoru a dolů.

Zdroj: WWDC22

Aplikace Spánek bude nově zobrazovat detailnější data o spánku. V aplikaci Zdraví si pak uživatelé budou moci zobrazit detaily spánku, třeba různé fáze. Uživatelé mohou vytvořit přehled nejdůležitějších zdravotních dat, které mohou později prodiskutovat s lékařem či je s ním sdílet.

Zdroj: WWDC22

Poslední velkou novinkou je Medications. Díky nové aplikaci Medications budou uživatelé mít možnost přehledně uložit léky, které berou. Medications bude umět upozornit na případné interakce jednotlivých léků mezi sebou.

Zdroj: WWDC22

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!