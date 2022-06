Operátoři a zmatek kolem chytrých hodinek s mobilním připojením

Fotka od 30daysreplay Social Media Marketing z Unsplach

eSIM mělo přinést zjednodušení a rozšíření množství produktů s mobilním připojením. Tato technologie je postavena na čipu, který uchovává profil, pomocí kterého se připojujete k mobilní síti operátora. Není potřebný čip v plastu tak, jak ho známe. Netrvalo dlouho a eSIM se začalo postupně objevovat v komerčních zařízeních. I tak se nejedná o nějak rozšířenou technologii. Najdete ji ale i u některých chytrých hodinek, díky čemuž podporují nezávislé připojení k internetu, tedy bez mobilního telefonu. Bohužel na českém trhu není situace nikterak růžová.

Ověřte, než koupíte

Nedávno jsme vás informovali, že mobilní operátor spouští podporu pro chytré hodinky s mobilním připojením. Asi byste si mysleli, že jednoduše aktivujete službu a můžete vesele používat hodinky bez nutnosti mít u sebe mobilní telefon. Situace ale není růžová. O2 v tuto chvíli podporuje pouze Galaxy Watch4 s LTE. Zde si ale budete muset vybrat jednu z možností.

U O2 si lze aktivovat službu Chytré hodinky, která stojí 99 Kč měsíčně (prvních 6 měsíců je zdarma). Za tento poplatek lze na hodinkách využívat stávající tarif. Druhá možnost je v pořízení samostatného tarifu. Dle vyjádření O2 zde nejste nijak limitováni a v podstatě bude stačit i ten nejlevnější, ale v takovém případě budou mít hodinky nové telefonní číslo. Co se týče Apple Watch, tak zatím nejsou podporovány. O2 odhaduje, že se zájemci dočkají ještě letos. Důvodem je nutnost schválení ze strany Applu.

T-Mobile je situace trochu jiná. Je zde podpora pro Apple Watch s mobilním připojením, ale je nutné si k nim pořídit službu Apple Watch Connection za 99 Kč měsíčně. Za tuto částku budete využívat svůj běžný tarif i na hodinkách. Operátor ale také nabízí Galaxy Watch4, jen není možné sdílet tarif a musíte si pořídit do hodinek zcela nový. Takže by hodinky měly samostatné telefonní číslo.

Vodafone podporuje jen Galaxy Watch4 s LTE, ale zde není ani možnost sdílení tarifu, a tedy i telefonního čísla. Pro ně si musíte pořídit samostatný tarif. Operátor uvedl, že se pracuje na možnosti sdílení, ale zatím není známo, kdy se dočkáme takové služby. Očekáváme, že bude také zpoplatněna.

Pokud byste měli jakékoliv jiné hodinky s podporou mobilního připojení a eSIM, tak si musíte u každého mobilního operátora pořídit samostatný tarif pro ně, aspoň dle oficiálního vyjádření.

A co dvě SIM karty k jednomu číslu?

Všichni tři hlavní mobilní operátoři nabízí možnost mít dvě SIM karty na jedno telefonní číslo, ale je zde jeden fundamentální problém. Vždy může být aktivní jen jedna SIM karta. Navíc Vodafone a T-Mobile nenabízí tuto službu pro eSIM a O2 přímo na svých stránkách uvádí „DUO SIM je možné využívat pouze s typem plastové SIM karty“.

Tato varianta tedy není schůdná pro využití v hodinkách, jedině pokud byste měli nějaké chytré hodinky s přímou podporou plastové microSIM nebo nanoSIM, ale takových modelů je velmi málo, a stejně by nešlo používat hodinky a mobilní telefon současně, co se týče připojení do sítě.

Zatím to nevypadá, že by operátoři udělali nějaké významné kroky, abychom mohli bez větších problémů a podmínek používat hodinky s mobilním připojením a čerpat data ze svého současného tarifu. Ostatně jich nebude moc, když vezmete v potaz, co je možné na hodinkách dělat. A hovory nebo SMS jsou spíše bonus navíc. Zatím tedy platí, že si buď připlatíte nebo koupíte nový tarif, a to ještě záleží, u kterého operátora jste.



