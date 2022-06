Pixel novinky od Googlu, dokonce i jedna aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google každých několik měsíců vydá aktualizaci nebo spíše novinky pro své smartphony Pixel, ale zpravidla se po nějaké době dostanou do ostatních zařízení od různých výrobců. Většinou bývá podmínkou novější verze systému Android. Dnes zde máme další várku novinek, která je sice taková menší, ale některé uživatele může zaujmout nebo nalákat.

Aplikace jako bonus

Nebývá moc časté, aby v rámci těchto novinek byla uvedena aplikace aplikace třetí strany. Google uvádí pro mobily Pixel Pocket operator for Pixel od teenage engineering. Jejím smyslem je vytváření hudebních klipů a i vlastní hudby. Dalo by se říci, že se snaží přinést co nejjednodušší formu tvorby hudby, nebo i jen hudebních vzorů. Novinka je k dispozici jen pro Pixely 5 a novější.

pocket operator™ for Pixel™ Teenage Engineering Zdarma ANDROID

Sice trochu se zpožděním, ale nyní systém obsahuje možnost vytvoření rychlého zástupce pro očkovací certifikát. Bohužel je tato novinka omezena jen na Austrálii, Kanadu a USA.

Dále Google upravuje uzamykací obrazovku, kde se nově budou objevovat informace v rámci domácího systému Nest nebo varování před zhoršenou kvalitou vzduchu. Také se objeví informace, že máte spuštěné LED přisvícení, což může být u některých uživatelů velmi užitečné.

Google také přidal několik nových obrázků na pozadí, tedy tapet. Jsou designovány tak, aby odpovídaly aktuální akci Pride Month. Také došlo na rozšíření detekce nehod, překladu v aplikaci Zprávy pro Android a několika dalších oznámením, ale nic z toho se netýká českých uživatelů. Tedy až na jednu novinku v podobě dostupnosti Real Tone filtrů v aplikaci Google Fotky. Ty mohou vylepšit některé fotografie, kde jsou vyfocení osoby a dodat jejich pleti reálnější podobu.

