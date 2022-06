Telegram zřejmě není útočiště pro kriminálníky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Komunikační platformy se zpravidla chlubí funkcemi, které mají zpestřit chat, videohovory, skupinové konverzace a případně nabízí nějaké doplňkové funkce. Kromě toho se ale některé chlubí svým zabezpečením, zejména typem end-to-end. V takovém případě by nikdo neměl vědět, o čem si dvě nebo více stran píše, nebo co si posílá. Telegram je jednou z takových služeb a navíc uvádí, že nesdílí informace s třetími stranami, a to ani v případě úřadů. Jak se ukazuje, existují zřejmě výjimky.

Telegram a spolupráce s úřady

Telegram přímo na svých stránkách uvádí, že nesdílí ani jeden byte s třetími stranami, a to ani v případě vlád, úřadů a jiných složek. Ve svých podmínkách má ale jednu výjimku. Pokud je uživatel podezřelý z terorismu, tak v takovém případě může úřadům předat IP adresu a telefonní číslo. Ostatně k soukromým zprávám nemá přístup.

Der Spiegel přichází s informací, že Telegram předal data Spolkovému úřadu kriminální policie v Německu. V tomto případě byli podezřelí zapojení do terorismu a také se případy týkaly zneužívání dětí. Jak uvádí zahraniční redakce, pokud by šlo o jiné zločiny, asi by Telegram jen tak nespolupracoval. Je ale otázkou, jak se německá policie k datům dostala, případně jaké jsou detaily kolem celého případu.

Německé úřady se k celé situaci nevyjádřily a ani samotný Telegram neuvedl ani jednu informaci o celém případu. Pakliže se potvrdí tato spolupráce, tak se zřejmě dočkáme odlivu některých uživatelů z této platformy. Pravděpodobně budou hledat alternativní komunikační platformu, která nebude a ani nemůže spolupracovat s úřady. Jak se ukazuje, Telegram není dobrým místem pro kriminálníky, případně pro ty, co porušují zákony.

