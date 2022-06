Navštívili jsme Audio Video Show Praha 2022, výstavu nejen pro audiofily

Redakce Dotekomanie.cz byla pozvána na výstavu Audio Video Show Praha 2022. Ta proběhla po roční pauze v pátek 3.6. a sobotu 4.6.2022, a to již posedmé. Výstava bylo možné navštívit v krásných prostorách hotelu Stages a v celém vyhrazeném patře O2 Arény.

Za redakci byl vyslán Zdeněk Koutský, který se tak mohl zúčastnit jedné z největších česko-slovenských akcí zabývající se špičkovou audio a video technikou. K vidění byla také řada řešení chytrého bydlení, multiroom ozvučení a podobně.

Na třech patrech bylo možné vidět více než 60 expozic a přítomno bylo přes 500 značek. Na své si přišli ale i běžní posluchači, kteří hledali dostupnou vstupenku do vyšších tříd audio produktů. Ačkoliv se jednalo o audio show, k dispozici byly i 8K a 4K televizory a projektory nejvyšší třídy.

Vidět a hlavně poslechnout si soustavy v hodnotě několika milionu korun nám dalo mnohem zajímavější perspektivu pro poslech audia. Pochytit ale zvukové rozdíly v takových cenových kategorií je pro běžné posluchače opravdu složité. Zkrátka, dostat se na takovou úroveň vyžaduje určitý trénink a rovněž dost peněz.

Zaujmout proto mohly především produkty značky Sennheiser, které jsou cenově dostupné a poskytují přesto velmi precizní provedení. Oslovila nás mimo jiné česká společnost AQ (nebo-li Acoustique Quality), která se specializuje na ručně vyráběné unikátní reprosoustavy.

AQ Labrador 39; Zdroj: Dotekomanie.cz

Od českého výrobce nás zaujaly dva produkty – AQ Labrador 39 (již jsme recenzovali, tentokrát k vidění byla sloupová verze) a AQ Labrador 38. V případě 38 jde o dvoupásmovou reprosoustavu se zdvojenými středobasovými reproduktory. Nadchl nás netypický box ve tvaru lichoběžníku a samozřejmě ruční výroba – povrchová úprava z přírodní dýhy s lakováním byla nádhera.

Reprosoustava se prodává do 40 000 Kč, tedy jde o velmi zajímavou vstupenku do vyšší třídy audia. Jinými slovy, povedená nabídka s poměrem cena / výkon. Silně doporučujeme podívat se na produktový katalog českého výrobce ZDE.

Značku Sennheiser určitě už z našich článků znáte. Několik produktů se nám v redakci sešlo. Výrobce má za sebou silnou historii, před začátkem 50. let minulého století se věnoval elektronkovým měřícím přístrojům. Míra spokojenosti byla na takové úrovni, že společnost byla požádána o výrobu mikrofonů. A kdybyste v 50. letech pilotovali letadlo, pravděpodobně byste na hlavě měli sluchátka právě od Sennheiseru. Sennheiser tedy není jen výrobce sluchátek pro běžné uživatele. Specializuje se tedy na sluchátka, mikrofony, bezdrátové systémy, konferenční a informační systémy a audiologické pomůcky.

Sennheiser HD820 – úctyhodný zvuk; Zdroj: Dotekomanie.cz

V rámci Audio Video Show Praha 2022 jsme měli příležitost vyzkoušet několik produktů. Zapůsobil na nás Sennheiser Ambeo Soundbar v hodnotě 65 000 Kč. Předností je čistý zvuk i u vyšší hlasitosti nebo excelentní konstrukce. Dokonalý obraz zkrátka musí být doprovázen vynikajícím zvukem.

Pohlcujícím zvukem a retro designem nás ohromila sluchátka Sennheiser Momentum Wireless 3. Jde o circum-aurální sluchátka zaručující přehrávání kmitočtů od 6 do 23 000 Hz. Silně doporučujeme, k dostání jsou navíc do 10 000 Kč.

To ale není vše. Zmínit můžeme třeba také sportovní sluchátka Sennheiser Sport True Wireless nebo Momentum True Wireless 3.

Jinými slovy, k vidění a hlavně k poslechu byla celá řada audio produktů v různých cenových kategorií. Může se zdát, že výstava byla cílena jen na audiofily. Vůbec ne. Osobně výstavu vnímám jako rozšíření obzoru pro každého, koho poslech hudby vášnivě baví. Je neuvěřitelné, do jakých kvalit a cenových kategorií je možné se dostat. Příští ročník si nenechte ujít!

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!