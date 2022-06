iPadOS 16, tentokrát ve znamení multitaskingu a desktopu

Apple na WWDC22 kromě iOS 16 a watchOS 9 představil také nový operační systém iPadOS 16. Ten kromě nových funkcí pro kolaboraci a multitasking přináší speciální aplikaci Počasí, samozřejmě také společné novinky s iOS 16.

V iOS 16 a iPadOS 16 přibyla funkce Collaboration, což je sada nových funkcí umožňující spolupracovat na projektech v aplikacích od Applu v reálném čase. Nové funkce v aplikaci Zprávy umožňují uživatelům začít spolupracovat a spravovat sdílený obsah v aplikacích Files, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders a Safari a také v aplikacích třetích stran. Když například uživatelé pošlou pozvánku ke kolaboraci prostřednictvím zpráv, všichni ve vláknu se automaticky připojí do dokumentu, tabulky nebo projektu.

Když někdo provede změnu sdíleného souboru, každý uvidí aktualizace přímo v horní části vlákna (aplikace Zprávy). A když uživatel pracuje na společném projektu, může skočit do související konverzace ve Zprávách nebo klepnutím zahájit FaceTime hovor se svými spolupracovníky.

Apple se zavázal do budoucna přinést novou aplikaci Freeform pouze pro iPadOS 16. Jedná se o takovou digitální tabuli, která má být ideální pro brainstorming a dává uživatelům možnost vidět, sdílet a spolupracovat na jednom místě – podporovat bude Apple Pencil. Uživatelé si tak budou moci prohlížet příspěvky od ostatních uživatelů a k tomu provádět úpravy v reálném čase.

iPadOS 16 získává i vylepšenou aplikaci Mail. Ta přináší třeba možnost zrušit doručení zprávy a naplánovat e-maily. Nová funkce „Připomenout později” znovu zobrazí mail v určený čas. Uživatelé navíc dostanou upozornění, pokud zapomenou přidat důležitou část zprávy, jako je příloha nebo příjemce.

Apple i v tomto systému přináší novou iCloud Shared Photo Library. iCloud Shared Photo Library nově umožňuje sdílet fotografie s rodinami. Do samostatné knihovny fotografií na iCoudu budou moci další členové přidávat fotografie.

Nastavit automatické sdílení fotografií lze nově přímo z fotoaparátu. Obsah ze sdílených knihoven se automaticky objeví v chytrých albech a různých widgetech, stejně jako vaše vlastní fotografie.

Safari se kromě nových možností přizpůsobení dočkalo funkce Collaboration. Skupiny sdílených karet umožní uživatelům spolupracovat na sadě karet dalšími lidmi a i zde bude v reálném čase možné vidět změny. Skupiny karet také nabídnou vyhrazené úvodní stránky, které lze upravit pomocí obrázku na pozadí, záložek a jedinečných sekcí, které si každý může zobrazit a upravit.

Safari na ‌iPadu‌ také získává přístupové klíče, což je podle Apple jednodušší a bezpečnější způsob přihlašování určený k nahrazení hesel na webu a v aplikacích. Přístupové klíče jsou na ‌iPadu‌ uchovávány, aby je hackeři nemohli zneužít. Jsou specifické pro weby, pro které je uživatelé vytvářejí, a uživatelé se mohou přihlásit k webům nebo aplikacím pomocí svého uloženého hesla naskenováním QR kódu přes ‌iPadu a pomocí Face ID nebo Touch ID ověřit přístup.

Pokud používáte iPad jako hlavní pracovní nástroj, pak vás bude bavit Stage Manager. Jedná se o zbrusu nový multitasking, který automaticky organizuje aplikace a okna, aby bylo přepínání mezi okny rychlejší a snazší. Poprvé na ‌iPadu‌ mohou uživatelé vytvářet překrývající se okna různých velikostí v jednom zobrazení, přetahovat okna ze strany nebo otevírat aplikace z doku a vytvářet skupiny aplikací.

Okno aplikace, na které uživatel pracuje, je zobrazeno výrazně uprostřed a další otevřené aplikace a okna jsou uspořádány na levé straně v pořadí aktuálnosti. Stage Manager, který je k dispozici pro iPad Pro a iPad Air s čipem M1, přichází s plnou podporou externího displeje s rozlišením až 6K, takže uživatelé mohou pracovat až se čtyřmi aplikacemi na ‌iPadu najednou‌ a čtyřmi aplikacemi na externím displeji. Ano, Apple z iPadu začíná dělat desktop.

A konečně, Apple přináší speciální aplikaci Počasí pro ‌iPad‌. Tady není moc co dodat. Zkrátka jde o zvětšenou iOS aplikaci pro iPad.

