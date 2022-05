Tecno Pova 3; Zdroj: Tecno

To nej z uplynulého týdne #21 – Redmi, Tecno, Amazfit a MiniPodcast

MiniPodcast #10 – nové procesory, Google Pay a změny u Applu

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

Mediatek představil Dimensity 1050

Mediatek doslova zazářil se svými procesory série Dimensity, byť jsme si museli nějakou chvíli počkat na skutečné top modely v podobě Dimensity 9000 a 8100. V poslední době se ale firma také věnuje modelům nižších tříd, což dokazuje nedávné představení Dimensity 1300. Dnes zde ale máme jako novinku Dimensity 1050. [pokračování článku]

Mediatek představil Dimensity 930 5G a Helio G99 4G

Mediatek dnes představil procesor Dimensity 1050, který se může pochlubit lepší podporou 5G sítí, tedy i těch milimetrových. Kromě toho jsme se ještě dočkali dvou novinek v podobě Dimensity 930 5G a Helio G99 4G. [pokračování článku]

Redmi Note 11T Pro a Pro+ jsou nejnovější přírůstky

Redmi patří mezi výrobce, kteří dokáží představit mnoho modelů v rámci jedné série. Tento výrobce ale nějak dlouho nečeká a představuje vzápětí další modely. Například v březnu jsme se dočkali uvedení Redmi Note 11 Pro+ v Česku a dnes zde máme další dvě novinky v podobě Redmi Note 11T Pro a Redmi Note 11T Pro+ [pokračování článku]

Amazfit T-Rex 2 jsou nové robustní chytré hodinky

V roce 2020 se představily chytré hodinky Amazfit T-Rex (recenze). Na dnešní dobu jsou stále neobvyklé a pro mnohé zájemce se jedná o cenově dostupnou volbu v případě robustních chytrých hodinek. Po dvou letech jsme se dočkali pokračování v podobě Amazfit T-Rex 2. [pokračování článku]

Oppo představilo sérii Reno8

Oppo nějakou dobu připravovalo novinky série Reno8 a nyní jsme se konečně dočkali rovnou tří mobilů nesoucí označení Reno8, Reno8 Pro a Reno8 Pro+. Sdílí některé specifikace, ale liší se v některých klíčových. [pokračování článku]

Redmi Note 11 SE je levnější přírůstek s 5G

Značka Redmi spadající pod Xiaomi představila nové modely Note 11T Pro a Pro+, ale současně jsme se dočkali také chytré náramku Xiaomi Band 7. Takovým pomyslným bonusem navíc je i nový smartphone Redmi Note 11 SE. [pokračování článku]

Novinka Tecno Pova 3 láká na 7 000mAh baterii

Společnost Tecno je na trhu poměrně dlouho, ale až teprve nedávno vstoupila tato značka mobilů na český trh. Dnes jsme se dočkali nového modelu Tecno Pova 3, který by mohl zamířit na český trh. Sice se jedná spíše o mobil střední třídy, ale mohl by zaujmout ty, kteří hledají mobil s pořádnou baterií. [pokračování článku]

Do Youtube Shorts míří reklamy

Přibližně před měsícem jsme vás informovali, že do Youtube Shorts, tedy konkurence pro TikTok, se dostanou reklamy. Nyní Google oznamuje, že došlo ke globálnímu spuštění. Google tak chce využít sledovanosti, která dosahuje na 30 miliard zhlédnutí těchto vertikálních krátkých videí denně. Nově tedy v procházení se začnou objevovat videa se žlutým označením Ad, tedy anglickou zkratkou pro reklamu. Součástí budou i další informace a také odkaz na promovaný produkt. Google zatím nezveřejnil, jak tato novinka dopadne na tvůrce, tedy jaké budou jejich příjmy z tohoto obsahu. [pokračování článku]

Realme Pad X je nový tablet s trochu lepšími specifikacemi

Společnost Realme se pustila i do segmentu tabletů a dnes zde máme další přírůstek v podobě modelu Realme Pad X. Už podle názvu jde soudit, že se jedná o vybavenější zařízení něž původní Realme Pad. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Amazon oživuje řadu tabletů o dvojici Fire 7 a Fire 7 Kids

Po dlouhých 3 letech od společnosti Amazon přichází aktualizace modelové řady Fire 7, kam má namířena dvojice tabletů Fire 7 a Fire 7 Kids. Nadále jde o cenově dostupné zástupce a výbavou uspokojí převážně jen běžné uživatele. Přestože americký gigant nasadil rychlejší procesor, tak výrazného vylepšení se u zařízení dočkala také výdrž baterie. [pokračování článku]

Google vylepšuje funkci Cast, oceníte při velkém počtu zařízení

Google se snaží vylepšovat své aplikace, funkce, systémy i služby. Zaměřuje se hodně na optimalizaci se zaměřením na automatizace nebo doporučování. Nejvíce lze pozorovat toto snažení v Google Fotkách a nabízených filtrech nebo modifikacích. Nyní se ukazuje, že si pohrává s Google Cast. [pokračování článku]

Instagram si opět pohrává s profilem uživatele

Už v lednu tohoto roku se podařilo zaznamenat, že si Instagram začíná pohrávat s uživatelským profilem. Aktuálně se pracuje na možnosti, abyste si mohli první fotky uspořádat dle vlastního uvážení. Vývojáři tak chtějí nabídnout jednodušší proces, než co používají uživatelé nyní, když musí snímky zveřejnit ve správném pořadí, aby matice vypadala jako celistvý výsledek. Ukazuje se, že by Instagram mohl nabídnout více možností. [pokračování článku]

Nejasná budoucnost Samsung Exynos procesorů pro mobily

Už se objevily informace, že Samsung plánuje unikátní procesory jen pro top modely Galaxy S. Na ty si budeme muset počkat až do roku 2025, ale mezi tím se objevily zvěsti, že by Samsung mohl pozastavit uvádění nových procesorů Exynos na dva roky a nějakou dobu bude používat jen konkurenční modely od Qualcommu. Ukazuje se, že by situace mohla být jiná. [pokračování článku]

