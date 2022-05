Zdroj: Dotekomanie.cz

Obchod Play se dočkal dlouho očekávané změny, tedy ten webový. Již nyní byste měli mít k dispozici novou verzi, která přináší přepracovanou podobu. Google si ale nachystal jednu novinku v mobilní aplikaci, která se může hodit k identifikaci nemožnosti instalování.

Webový Obchod Play má novou podobu

Obchod Play a kompatibilita

Možná jste se již setkali se situací, kdy jste neměli možnost nainstalovat aplikaci. Jednoduše tlačítko pro stažení bylo neaktivní. Jediné, co jste se dozvěděli, byla informace, že vaše zařízení není kompatibilní. Nic podrobnějšího nebylo k dispozici a bylo komplikované najít přesnější důvod.

Právě takovou situaci bude asi řešit nová sekce v Obchodě Play v detailu konkrétní aplikace nebo hry. Úplně na konci najdete podrobnější informace o kompatibilitě. Zatím je zde uvedena minimální verze systému Android, kterou potřebujete k instalaci. U některých položek je zde také minimální vilné místo na vašem zařízení. Podle všeho se nejedná o dodělanou část, jelikož byste se měli v této sekci dozvědět o kompatibilitě u všech zařízení, které jste použili za posledních 30 dnů, ale zatím se ukazuje jen aktuální, které používáte.

Očekáváme, že Google rozšíří takovou sekci i do webového Obchodu Play, jelikož zde nic takového není. Minimálně by se to hodilo aspoň u popisu, jelikož zatím ani na webu není k dispozici na viditelném místě, která zařízení jsou kompatibilní.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Obchod Play konečně poskytuje informace o kompatibilitě

reklama reklama