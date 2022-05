Realme Pad X je nový tablet s trochu lepšími specifikacemi

Zdroj: Realme

Společnost Realme se pustila i do segmentu tabletů a dnes zde máme další přírůstek v podobě modelu Realme Pad X. Už podle názvu jde soudit, že se jedná o vybavenější zařízení něž původní Realme Pad.

Realme Pad přichází do Česka, cena je 5 599 Kč [aktualizováno]

Více praktický

Mezi přednosti tohoto tabletu rozhodně patří podpora aktivního stylusu, který se ale bude prodávat zvlášť. V rámci příslušenství se také nabídne obal s klávesnicí. Nepůjde ale jen o tablet zaměřený na práci. Realme integrovalo čtyři reproduktory, takže poslouží i pro konzumaci multimediálního obsahu. Navíc displej má 11 palců s 2K rozlišením.

O výkon se zde stará Snapdragon 695, který má k dispozici až 6 GB operační paměti. Nejvybavenější verze nabídne 128GB úložiště, přičemž je zde také možnost rozšíření pomocí microSD karty. Z nějakého důvodu společnost nasadila jen Android 11 s nadstavbou pro tablety. Přední strana je vybavena ultra širokoúhlou kamerou, což se může hodit pro video konferenční hovory.

Celému tabletu dodává energii baterie o kapacitě 8 340 mAh a je podporováno 33W nabíjení přes USB C. Novinka má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 4 450 Kč. Pakliže se dostane do Česka, očekáváme, že bude začínat na 5 800 Kč. Stylus by mohl přijít na dva tisíce a obal s klávesnicí pak na 1 800 Kč. Zatím si ale budeme muset počkat na informace od místního zastoupení, jestli se plánuje prodej v našich končinách.

Specifikace Realme Pad X

displej: 11 palců, 2000 x 1200 pixelů (2K), LCD, až 450 nitů

procesor: Qualcomm Snapdragon 695

verze: 4GB RAM + 64 GB 6GB RAM + 128 GB

microSD

Android 11 + realme UI 3.0 for Pad

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx, 105°

čtyři reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

baterie: 8340 mAh + 33W

Zdroje: fonearena.com, weibo.com



