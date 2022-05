Instagram si opět pohrává s profilem uživatele

Zdroj: Dotekománie

Už v lednu tohoto roku se podařilo zaznamenat, že si Instagram začíná pohrávat s uživatelským profilem. Aktuálně se pracuje na možnosti, abyste si mohli první fotky uspořádat dle vlastního uvážení. Vývojáři tak chtějí nabídnout jednodušší proces, než co používají uživatelé nyní, když musí snímky zveřejnit ve správném pořadí, aby matice vypadala jako celistvý výsledek. Ukazuje se, že by Instagram mohl nabídnout více možností.

Uživatelský profil na Instagramu

Někteří uživatelé vidí na svém profilu trochu jinak zobrazené jednotlivé příspěvky. Místo běžného čtvercového zobrazení jednotlivých příspěvků se nabízí poměr 4:5. Tedy obsah je spíše na výšku. Tato změna se může jevit jako jen drobnost, ale bude zřejmě souviset s druhou novinkou, na které se pracuje.

Alessandro Paluzzi objevil, že budete moci vybrat miniaturu konkrétního příspěvku, která se zobrazí na profilu. Právě zde jde vidět, že výřez má právě poměr stran 4:5. Kdokoliv, kdo by pak navštívil váš profil, viděl by jen malou část obrázku. Až po jeho rozkliknutí by vidět kompletní celý obsah.

Pokud k tomuto připočteme i možnost přeuspořádání první devíti obrázků, respektive i jejich připnutí, jde vidět, že Instagram má trochu větší plány se samotnými profily na Instagramu. Bohužel zatím nejsou k dispozici tyto novinky jako celek a budeme si muset počkat, až se začne minimálně s testováním na širším publiku uživatelů.

Zdroje: xda-developers.com, twitter.com



