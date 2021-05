Amazfit T-Rex Pro – skvělý parťák do všech podmínek [recenze]

Amazfit T-Rex Pro; Zdroj: Dotekománie

Na našem trhu nalezneme spoustu chytrých hodinek všech různých tvarů a velikostí, nicméně odolných chytrých hodinek je stále jako šafránu. Dříve byly dobrou volbou například hodinky Amazfit T-Rex, které se těšily poměrně velké popularitě a pro jejich úspěch společnost Huami uvedla na trh jejich nástupce v podobě Amazfit T-Rex Pro. Stále zde nalezneme design podobný například G-Shockům od Casia, vysoký stupeň odolnosti MIL-STD-810G včetně vodotěsnosti až do 10ATM nebo také velmi slušnou výdrž na jedno nabití. I když samotné hodinky jsou skvělé, stále zde máme mobilní aplikaci Zepp, která jinak dobrý dojem občas kazí. Jak se mi hodinky používaly, zda vydrží i hrubší zacházení a vyplatí se jejich koupě, vám popíši v následujících odstavcích.

Odolnost kamene s lehkostí pírka

Přestože hodinky T-Rex Pro působí velice masivním dojmem, ani po několika dnech nepřetržitého nošení na ruce jsem s jejich nošením neměl sebemenší problém. Na první dojem se může zdát, že rám a tlačítka jsou vyvedeny z kovu, pravda je ale někde jinde. Konstrukce je zde výhradně plastová, díky tomu bylo možné docílit poměrně nízké váhy 59,4 gramů. Ano, téměř 60 gramů se může zdát jako hodně, vzhledem k velikosti hodinek je tato hodnota ale velice slušná a na ruce působí mnohem lehčím dojmem. Než jsem hodinky začal aktivně používat, ke spojení plast a odolnost jsem byl poněkud skeptický. O to mileji jsem překvapený, když je po měsíci používání na hodinkách pouze jediný malý šrám z pádu na koloběžce ve vyšší rychlosti. Plast v tomto případě není na škodu, odolnost je na vysoké úrovni a nebojí se ani opravdu hrubého zacházení.

Ke konstrukci mám však jednu výtku. Zklamání pro mě byla přítomnost proprietálního řemínku. Nemůžete zde tak použít jakýkoliv svůj vlastní řemínek s rozměrem 20 nebo 22 mm, ale jste omezeni pouze na ten přibalený, ostatní barevné varianty si musíte dokoupit. I když jste ve výběru řemínků výrazně omezení, potěší alespoň kvalita řemínku, který zde máme z výroby. Silikon je tak akorát měkký, na ruce drží dobře a neměl jsem problém ani s jeho otlačením na ruce.

Po boku hodinek výrobce rozmístil čtveřici tlačítek, jejichž stisk je jistý a příjemný. U každého se navíc nachází popisek, k čemu je dané tlačítko určené, k ovládání hodinek totiž můžete používat výhradně tlačítka bez nutnosti dotýkat se displeje. Tento typ ovládání je při běžném používání poměrně zdlouhavý, ale při použití například s rukavicemi nebo pod vodou jej velmi oceníte.

Když už jsem nakousnul ovládání pod vodou, tak zde nechybí ani pořádná vodotěsnost. Běžně na hodinkách najdeme odolnost pouze do 5ATM, což před vodou ochrání, nicméně na hlubší potápění a skákání do vody to úplně není. T-Rex pro ale disponují odolností až do 10ATM, tedy až 100 metrů, hloubkové potápění či skoky do vody tak nebudou problém. Díky certifikaci MIL-STD-810G se hodinky nebojí ani otřesů. Opět si je dovolím přirovnat k G-Shockům, které sice mají vodotěsnost až do 200 metrů, otřesy ale také přežijí, sekání dřeva sekerou a podobných prací náročné na otřesy hodinky nerozhodí.

Displej

Chloubou každých chytrých hodinek je kromě konstrukce bezesporu také displej. Výrobce v případě T-Rex Pro vsadil na 1,3 palců velký AMOLED panel s rozlišením 360 x 360 pixelů, což dává jemnost 277 ppi, displej je tak dostatečně jemný. O jeho ochranu se stará tvrzené sklo Gorilla Glass 3, které je navíc kryté olefobní vrstvou proti otiskům prstů, která funguje opravdu ukázkově. Mnozí výrobci hodinek i smartphonů by se zde mohli učit.

Nechybí zde ani automatická regulace jasu, která funguje s poněkud delší prodlevou, za to ale velmi spolehlivě. Co se týká hodnot jasu, minimální jas je příjemný i v naprosté tmě, na druhou stranu, maximální jas by mohl být o něco vyšší. Jeho čitelnost je dobrá také na slunci, pokud jste ale někdy měli hodinky od Samsungu či Huawei, displej na T-Rex Pro by vás mohl lehce zklamat. To samé platí také o barvách displeje, které jsou dobré, při porovnání s konkurencí ale lehce zaostávají. Displej podporuje také funkci always-on, který si můžete také naplánovat a zvolit si, zda jej chce jako digitální či analogový čas.

Konektivita

O připojení ke smartphonu se stará Bluetooth, v tomto případě ve verzi 5.0. S párováním jsem neměl jediný problém a musím zde hodinky velmi, ale velmi pochválit. Jako běžný uživatel si toho zřejmě nevšimnete, pokud ale máte k dispozici více zařízení, připojování je až nečekaně hladké. Osobně mám doma hned několik smartphonů, mezi nimiž sem a tam konvertuju, hodinky mám ale na ruce pořád. Po stažení aplikace jsem se tak vždy jen přihlásil, stačilo zapnout Bluetooth, na předchozím zařízení jej vypnout a hodinky se automaticky přepojily k jinému smartphonu s mým účtem. Kromě Bluetooth zde nechybí ani GPS, která funguje velice dobře, hledání polohy je otázka pár vteřin a naměřená trasa je také poměrně dost přesná. S placením ale napočítejte, NFC zde výrobce nenasadil. Nepočítejte ani s mikrofonem a reproduktorem pro vyřizování hovorů.

Sledování aktivit a zdravotních funkcí

Pro sledování aktivit a zdravotních funkcí se na dně hodinek nachází senzor pro měření tepové frekvence a také SpO2, tedy okysličení krve. Kromě těchto hodnot hodinky měří také například stres či PAI, tyto údaje ale berte s rezervou. Měření spánku a sportovních aktivit je již jakási klasika.

Veškeré naměřené hodnoty naleznete v mobilní aplikaci, informace jsou poměrně důkladné, kromě konkrétních hodnot můžete sledovat také grafy, potažmo mapu u sportovních aktivit. Těch hodinky umí měřit přes 100, vybere si tak opravdu každý a jsou zde i aktivity jako lukostřelba či šipky.

Operační systém

T-Rex Pro mají operační systém vlastní výroby, WearOS zde tak není. Systém jako takový je bohužel uzavřený a nelze do něj instalovat aplikace třetích stran, co tedy dostanete po rozbalení, to budete mít po celou dobu. Díky „polohloupému“ systému ale bylo možné docílit skvělé výdrže, kterou si probereme později. Prostředí hodinek je ale skvěle optimalizováno, žádné záseky jsem nezaznamenal, chod je plynulý a vše je krásně po ruce a dobře uspořádáno. Po přejetí dolů najdeme rychlý přehled s časem a ikonkami, vlevo jsou zprávy a notifikace, zespodu najdete počasí, tep a SpO2 a v pravém boku je pak schováno veškeré nastavení, sledování aktivit, nastavení budíku, počasí, kompas a podobně.

Notifikace

Skrze mobilní aplikaci si také můžete zvolit, ze kterých aplikací si přejete dostávat notifikace a ze kterých nikoliv. Potěšila mě přítomnost českých znaků, a dokonce také zobrazování některých emoji.

Aplikace Zepp

Doposud jsem T-Rex Pro jen chválil, jinak skvělé hodinky ale dost kazí mobilní aplikace. Najdete v ní vše potřebné, její přehlednost ale není úplně nejlepší, překlady občas nejsou přesné, nebo slova nejsou přeložená vůbec. To samé platí také o stabilitě aplikace. I když jsem ji spouštěl na několika zařízeních, na všech se mi alespoň jednou za den aplikace zasekla, spadla a jejímu spuštění pomohl až restart telefonu.

Když už se ale dostanete k informacím, které hledáte, jejich grafický přehled je poměrně dobrý. U spánku naleznete mnoho informací, informace u sportovních aktivit jsou také bohaté a to samé platí i o stresu. Jak jsem ale psal, získat přehled a naučit se s aplikací fungovat zabere několik dní a ani poté nemáte jistotu 100% spolehlivosti a funkčnosti.

Skvělá výdrž baterie, na udávané hodnoty ale zapomeňte

Výrobce udává výdrž na jedno nabití až 18 dní při nenáročném používání a až 9 dní při náročném používání, což jsou vzhledem ke kapacitě baterie 390 mAh až pohádkové hodnoty. S klidem mohu říct, že tyto hodnoty opravdu pohádkové jsou. Hodinky by 18 dní pravděpodobně mohly vydržet, to byste ale museli vypnout veškeré měření, vypnout rozsvícení displeje pohybem ruky a používat je jen jako obyčejné hodinky, za tímto účelem si ale takové hodinky nepořizujete.

Reálná výdrž se pohybuje někde okolo sedmi dní, což jsou stále skvělé hodnoty, od toho, co uvádí výrobce, se ale výrazně liší. 7 dní s hodinkami přežijete, pokud tedy nebudete používat GPS. Poté se výdrž razantně zkrátí, za 2 hodiny sledování polohy z baterie ubyde asi 15 %. I když se tedy výdrž ani zdaleka nedosahuje hodnot, které uvádí výrobce, hodnotím ji kladně a mým požadavkům zcela dostačovala.

Závěrečné zhodnocení

Hodinky T-Rex Pro jsem používal asi měsíc, a i když mi přechod a zvykání si na nový systém daly docela zabrat, nakonec jsem si hodinky tak oblíbil, že se s nimi bude opravdu nerad loučit. Osobně hodinky sundávám pouze kvůli nabíjení, T-Rexy tak se mnou prožily opravdu hodně a upřímně, moc jsem je nešetřil. Odolné tělo tak naprosto splnilo má očekávání, výdrž mě naopak lehce zklamala, ale jen kvůli udávaným hodnotám od výrobce a jako první hodinky jsem je vydržel nosit i několik dní v kuse, aniž bych měl problémy s řemínkem.

Jako největší mínus hodinek hodnotím jednoznačně mobilní aplikaci, která má před sebou ještě spoustu práce, osobně jsem si stejně spustil jen kvůli zkoušce, zda funguje, a případně při přepojování na jiný telefon. Pokud tedy hledáte odolné chytré hodinky a smíříte se s nemožností instalovat aplikace a horší mobilní aplikací, Amazfit T-Rex Pro doporučuji všemi deseti. Ve prospěch hodinek hraje také cena, která sice atakuje 4 a půl tisíce, za své peníze ale dostanete hodinky, které s vámi budou držet krok vždy a hlavně všude.

Klady

odolná konstrukce

na ruce působí velmi lehkým dojmem

velmi slušná výdrž

přehledné prostředí hodinek

Zápory

mobilní aplikace

proprietární řemínek



Domů » Recenze » Amazfit T-Rex Pro – skvělý parťák do všech podmínek [recenze]

reklama reklama