Nejasná budoucnost Samsung Exynos procesorů pro mobily

Už se objevily informace, že Samsung plánuje unikátní procesory jen pro top modely Galaxy S. Na ty si budeme muset počkat až do roku 2025, ale mezi tím se objevily zvěsti, že by Samsung mohl pozastavit uvádění nových procesorů Exynos na dva roky a nějakou dobu bude používat jen konkurenční modely od Qualcommu. Ukazuje se, že by situace mohla být jiná.

Změna strategie?

Za poslední týden se začalo proslýchat, že by Samsung mohl nakonec zrušit nebo spíše změnit označení svých procesorů. Nyní všechny nesou název Exynos a nějaké číslo definující verzi. Z toho, co je zatím známo, by to mohlo vypadat tak, že běžné procesory dostanou jiné označení než ty, které budou určeny pro top modely. Šlo by tak jen o marketingový krok.

Také se vynořily dva kódové názvy S5E9935 a S5E8535, přičemž ten první má patřit top modelovému procesoru, který nese interní pojmenování Quadra. Ten by se měl objevit u Galaxy S23. Sice neznáme ani přibližné specifikace, ale vzhledem k tomu, že Samsung má již k dispozici 3nm výrobní proces, mohl by být použit právě u této novinky. Díky tomu by mohl být procesor ještě efektivnější a případně výkonnější.

Je tedy otázkou, jestli se dočkáme změny strategie, nebo Samsung startuje plán proměny procesorů. Samsung má ale větší problém, který bude muset řešit. Prozatím Exynos procesory nemají dobrou pověst v případě přímého srovnání s top modely Snapdragon od Qualcommu. V mnohých testech totiž končí na druhém místě, a to ještě nesrovnáváme s hlavním konkurentem v podání Applu.

