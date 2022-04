Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #14 – Mediatek, Honor, Samsung, mini podcast

MiniPodcast #7 – posílání dat do Ruska, nový Galaxy Fold, předplatné na zařízení a sledování

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

O2 nabízí neomezená data zdarma na zkoušku, ale má to jeden háček

V poslední době jsme zde měli několik akcí na speciální nabídky od mobilních operátorů. Vodafone například představil speciální edici Předplacené karty 30, která vám nedovolí utratit více než 30 Kč za den. T-Mobile se naopak rozhodl představit nejdražší studentský tarif za 850 Kč, jenž nabízí i neomezená data. O2 se nyní chlubí kvalitou 5G sítě a startuje možnost si aktivovat na 30 dnů neomezená data. [pokračování článku]

Objevena bezpečnostní díra v Samsung mobilech

Ve své podstatě existují dva typy zranitelností u zařízení. Ten nejvážnější se nazývá „Zero-day“, což znamená, že zranitelnost je aktivně využívána a je nutné co nejrychleji aktualizovat software nebo najít rychlou nápravu. Zpravidla se o takové bezpečnostní chybě dozvíme neprodleně. O druhém typu se dozvídáme, až když je opraven, aby nedošlo zbytečně na upozornění na zranitelnost. A s tím souvisí i aktuální informace, která se dotýká Samsung mobilů. [pokračování článku]

„Edit Tweet“. Twitter pracuje na dlouho očekávané funkci

Twitter dnes na svém profilu oznámil, že pracuje na velmi očekávané funkci Edit Tweet. Práce prý probíhají už od minulého roku, přičemž testování tlačítka pro úpravy příspěvků bylo právě zahájeno. V nadcházejících měsících náhodně vybraní uživatelé budou mít možnost editovat své tweety. [pokračování článku]

Honor představil Magic4 Lite, ale nejde o úplnou novinku

Honor sice vystupuje jako samostatná společnost, ale nezbavila se všech návyků z minulosti. Stejně jako v dobách, kdy se jednalo o subznačku Huawei, tak i dnes umí výrobce vydat jeden mobil s několika názvy. Dnes jsme se dočkali novinky Magic4 Lite, ale nejde o zcela nový mobil. [pokračování článku]

Starší Android aplikace nebudou dostupné v Obchodě Play

Vývojáři aplikací musí dodržovat zásady stanovené vlastníkem prostoru pro distribuci. V případě Googlu a systému Android jde o podmínky publikování v Obchodě Play. Vývojáři si mohou sami určit, jakou nejstarší verzi Androidu bude jejich aplikace podporovat. Určuje se to úrovní podporovaného API. Každá verze Androidu má jinou verzi. Například Android 12 má API 31. Současně ale nové aplikace musí cílit na nejnovější verzi API, přičemž je zde limit jednoho roku. [pokračování článku]

Dotekománie nově na Telegramu, diskuzní skupinu naleznete i na Twitteru

Sociální sítě získávají nové funkce a umožňují tak rozvoj uživatelských komunit. Kromě dominantního Facebooku jsou dostupné i další platformy pro přijímání, sdílení a diskutování nad obsahem o moderních technologiích z oblasti chytrých telefonů a vším s tím spojeným. Dotekománie od letošního roku nabízí svým čtenářům kanál na Telegramu. Ten se jmenuje Smartphony CZ/SK, stejnojmenně jako naše skupina na Facebooku. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy M53

Samsung již představil hlavní mobily střední třídy, přičemž jsme se dočkali i modelu Galaxy A73. Ten ale zatím oficiálně nezamíří do Evropy, respektive do České republiky. Dnes ale v tichosti společnost představila model Galaxy M53, což je do jisté míry osekaná verze zmíněného modelu. [pokračování článku]

Honor představil Play 6T a Play 6T Pro

Honor snaží získat své místo na trhu se smartphony a zatím představoval spíše mobily střední třídy, ale nedávno jsme se dočkali top modelů. Mezitím ale představuje jeden běžnější mobil za druhým. V tomto týdnu došlo na uvedení dalších dvou novinek s označením Honor Play 6T a Play 6T Pro. [pokračování článku]

Dimensity 1300 je nový mobilní procesor do vyšší střední třídy

Mediatek již dávno nehraje „třetí housle“. Dnes se jedná o plnohodnotného konkurenta pro Qualcomm, hlavně díky nové sérii procesorů Dimensity. Poměrně nedávno jsme se dočkali novinek Dimensity 8000 a 8100. Dnes zde ale máme přírůstek Dimensity 1300, od kterého byste asi očekávali lepší specifikace v porovnání s Dimensity 1200, ale není tomu tak. [pokračování článku]

Amazfit představil novou verzi GTS 2 Mini, naváže na předchozí generaci?

Amazfit to s posledním modelem GTS 2 Mini opravdu trefil, hodinky se totiž staly vůbec nejprodávanějším modelem této společnosti. Není tedy divu, že jsme se po roce dočkali nástupce se stejným názvem: Amazfit GTS 2 Mini (new version). V prodeji budou hodinky už 11. dubna. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #13 – Dyson, sledování, GUG, Xiaomi



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #14 – Mediatek, Honor, Samsung, mini podcast

reklama reklama