Amazfit představil novou verzi GTS 2 Mini, naváže na předchozí generaci?

Amazfit to s posledním modelem GTS 2 Mini opravdu trefil, hodinky se totiž staly vůbec nejprodávanějším modelem této společnosti. Není tedy divu, že jsme se po roce dočkali nástupce se stejným názvem: Amazfit GTS 2 Mini (new version). V prodeji budou hodinky už 11. dubna.

Ačkoliv mají stejný název, v porovnání vedle sebe rozdíly najdeme. Hodinky mají 1,55palcový AMOLED displej s rozlišením 306 x 354 pixelů s jemností 301 ppi a svítivostí až 450 nitů. K dispozici je 80 ciferníků nebo funkce Always On.

Když se zaměříme na konstrukci, moc novinek neuvidíme – tělo je rovněž z hliníkové slitiny s plastovou zadní stranou, také tu máme stejné silikonové řemínky/pásky. Hodinky bez řemínku váží 19,5 gramů a jsou vodotěsné do 5 ATM, laicky řečeno s nimi můžete jednoduše plavat.

14denní používání na jedno nabití slibuje baterie s kapacitou 220 mAh, nároční uživatelé by se měli dostat na příjemných 7 dní. V případě, že budete potřebovat prodloužit výdrž na 21 dní, využijete speciální režim, který deaktivuje většinu funkcí. V případě úplného vybití pak baterii na 100 % dobijete za necelé dvě hodiny.

Pro sportovní nadšence je připraveno více než 68 cvičebních režimů, které doprovází optický senzor srdeční frekvence BioTracker 2 PPG, jenž rovněž sleduje saturaci krve kyslíkem (tzv. SpO2). Akcelerometr, gyroskop, kompas a senzor okolního světla je samozřejmostí. Díky novému GPS modulu nepotřebujete být připojeni k telefonu, abyste zachytili přesné outdoorové aktivity (běh, jízda na kole aj.). Obejít se naopak uživatelé musí bez barometrického senzoru.

Přítomný je mikrofon, takže je možné ovládat hodinky pomocí asistentky Alexa. Hodinky budou k dispozici ve třech barvách – Breeze Blue, Flamingo Pink a Meteor Black. Prodej startuje 11. dubna za speciální cenu 1 500 Kč (cena platná jen 11. dubna), běžně se budou prodávat za 2 500 Kč.

Zdroj: gsmarena.com

