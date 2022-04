Fotka od Pexels z Pixabay

O2 nabízí neomezená data zdarma na zkoušku, ale má to jeden háček

V poslední době jsme zde měli několik akcí na speciální nabídky od mobilních operátorů. Vodafone například představil speciální edici Předplacené karty 30, která vám nedovolí utratit více než 30 Kč za den. T-Mobile se naopak rozhodl představit nejdražší studentský tarif za 850 Kč, jenž nabízí i neomezená data. O2 se nyní chlubí kvalitou 5G sítě a startuje možnost si aktivovat na 30 dnů neomezená data.

Neomezená data od O2

Většinou se podobné akce objevují kolem Vánoc, ale O2 se snaží ukázat kvality své sítě páté generace. U vybraných tarifů mohou stávající zákazníci aktivovat neomezená data na 30 dnů, přičemž po uplynutí této doby dojde k deaktivaci a nic vám není účtováno. Bonus lze aktivovat v aplikaci Moje O2.

„Neomezený balíček si naši zákazníci aktivují jednoduše v aplikaci Moje O2 a fungovat jim bude 30 dní. Spolu s neomezenými daty získají také službu O2 Security, která jejich telefon ochrání před nejčastějšími kybernetickými hrozbami objevujícími se na internetu,“ vysvětluje Silvie Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2.

Zatím by to vypadalo jako prima dárek, ale je zde podmínka právě v nutnosti aktivace služby O2 Security. Ta se již po uplynutí 30 dnů nezruší sama a musíte tak učinit sami, jinak bude pokračovat dál, přičemž měsíční platba je 39 Kč měsíčně. Pokud tedy nezapomenete deaktivovat, můžete si na chvíli užít neomezená data.

Novinku jde aktivovat jen u tarifů FREE+ Modrý, FREE+ Stříbrný, FREE+ Bronzový, FREE+ Zlatý, NEO Modrý, NEO Bronzový, YOU 5G, YOU 20 GB, YOU NEO, Můj první tarif.

Zdroj: Tisková zpráva



