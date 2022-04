Fotka od Souvik Banerjee z Unsplash

Twitter dnes na svém profilu oznámil, že pracuje na velmi očekávané funkci Edit Tweet. Práce prý probíhají už od minulého roku, přičemž testování tlačítka pro úpravy příspěvků bylo právě zahájeno. V nadcházejících měsících náhodně vybraní uživatelé budou mít možnost editovat své tweety.

Twitter edituje!

Nutno podotknout, že se tato změna projeví pouze u předplatitelů Twitter Blue. Sama společnost na svém videu ukazuje, jak funkce bude v rámci aplikaci jednoduše fungovat – kliknout a upravovat. Možnost upravit tweet se objeví vedle Odstranit tweet, Připnout do profilu, Změnit, kdo může odpovídat, a Přidat / odstranit z možností seznamu.

Zatím Twitter nesdělil podrobnosti o tom, jak bude funkce přesně pracovat. Elon Musk se stal % majitelem sítě a pod jeho tweetem se objevilo hned několik nápadů, jak by bylo možné funkcionalitu aplikovat. Někteří by uvítali možnost editace pouze u limitovaně dlouhých tweetů, jiní by nastavili časové omezení. Kdyby totiž nedošlo k žádnému omezení, brzy by se mohly šířit dezinformace. Například velmi populární tweet by majitel mohl původní text editovat a tím změnit celý kontext.

Twitter Blue stojí 3 dolary měsíčně a poskytuje uživatelům včasný přístup k funkcím a dalším výhodám. Testování bude zatím probíhat pouze v rámci tohoto tarifu.

Zdroj: Twitter



Domů » Články » „Edit Tweet“. Twitter pracuje na dlouho očekávané funkci

reklama reklama