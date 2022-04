Samsung představil Galaxy M53

Galaxy M53; Zdroj: Samsung

Samsung již představil hlavní mobily střední třídy, přičemž jsme se dočkali i modelu Galaxy A73. Ten ale zatím oficiálně nezamíří do Evropy, respektive do České republiky. Dnes ale v tichosti společnost představila model Galaxy M53, což je do jisté míry osekaná verze zmíněného modelu.

Galaxy A73 je další větší novinka, ale moc se na ni netěšte

Trochu jiná verze A73

Hned na první pohled jde vidět, že mobil má jiný design, ale například hlavní foťák zůstává stejný, tedy 108MPx senzor s optickou stabilizací obrazu. Další tři jsou o něco slabší nabízí 8+2+2 MPx. Samotný displej má stále 6,7 palců a jde o Super AMOLED panel se 120Hz frekvencí a s Full HD+ rozlišením.

Další společnou specifikací je baterie, která má stále kapacitu 5000 mAh a podporuje 25W nabíjení. Došlo na modifikace u konektivity, kde WiFi je ve verzi 5 a Bluetooth je 5.2. Samsung změnil procesor a místo modelu vlastní výroby nasadil Dimensity 900 od Mediateku.

Poslední větší změna se odehrála u čtečky otisků prstů, která již není v displeji ale na boku zařízení. Zatím není jasné, jestli je mobil také vybaven stereo reproduktory a certifikací IP67 jako vybavenější verze Galaxy A73. Co se týče ceny a dostupnosti, tak si budeme muset počkat na další informace.

Specifikace Galaxy M53

displej: 6,7 palců, Full HD+, Super AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Dimensity 900

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 5, Bluetooth 5.2

baterie: 5000 mAh + 25W

Zdroje: gsmarena.com, samsungmobilepress.com

