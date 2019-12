Apple možná buduje vlastní satelity, nebo technologii na nich založenou

V minulosti se výrobci telefonů soustředili jen na produkování zařízení, ale dnes se snaží uživatele uzamknout do vlastního ekosystému, aby přechod k jiné značce byl komplikovanější. Uživatel si tak jednoduše navykne na určité a specifické služby, takže zůstává věrný. Lze to pozorovat u všech větších výrobců. Příkladem jsou nejrůznější předplacené služby a také například platební metody. Apple se soustřeďuje na nabídnutí co největšího množství služeb, které ovládá. Příkladem je Apple Pay a Apple Card. Nyní se ale možná buduje další důvod, proč uživatelé jen tak nepřejdou ke konkurenci.

Apple a satelity?

Web Bloomberg informuje o novém tajném projektu ve společnosti Apple, který se soustřeďuje na satelitní technologie a bezdrátový přenos dat. Společnost odmítla cokoliv komentovat, ale zdroj, který nechce být jmenován, upozornil právě na nový projekt.

Apple již stihl najmout celou řadu expertů v oblasti nejen satelitů. Příkladem mohou být pánové Michael Trela a John Fenwick, kteří vedli satelitní společnost Skybox, kterou následně odkoupil Google v roce 2014. O tři roky později oba odešli a zavítali k Applu, kde údajně pracují na novém projektu. Dále se podařilo najít další experty, kteří se přidali k Applu a uvádějí na svých pracovních profilech, že pracují na speciálních projektech u Applu, které jsou spojeny se satelitními technologiemi.

Apple v podstatě v posledních několika letech vybudoval tým, který by se měl soustřeďovat na budoucí projekt. Zatím není jasné, co je cílem. Můžeme odhadovat, že v tom nejextrémnějším případě Apple plánuje vybudovat vlastní satelitní síť, která bude poskytovat nejen datové připojení svým zařízením. V takovém případě by se z Applu mohl stát globální operátor.

Pokud ale zůstaneme při zemi, je docela možné, že Apple využije satelitní sítě stávajících hráčů k tomu, aby například zlepšil své mapové a navigační služby, případně poskytl jiné služby s tímto spojené. Apple má dostatek prostředků k tomu, aby si vytvořil vlastní síť satelitů, ale buďme upřímní, „tam nahoře“ už je tak trochu přeplněno. Stačí zmínit budování Starlink od Space X a nesmíme zapomenout na projekt od Amazonu.

Vzhledem k tomu, že tento speciální projekt Applu je údajně ve svých začátcích, může trvat i několik let, než se dozvíme, co vlastně tato společnost připravuje. Samozřejmě je zde také možnost, že celý projekt bude ukončen dříve než se stihne představit.

Zdroje: bloomberg.com, techcrunch.com



