Největší hudební streamovací služba Spotify by údajně mohla pracovat na zbrusu nové funkci pod názvem Tastebuds, která by měla zlepšit sociální objev hudby, a to prostřednictvím přátel, jejichž vkusu uživatelé důvěřují.

Spotify může přinést novou funkci

Objevování hudby je často společenským procesem a mnoho uživatelů, kteří si službu Spotify předplácí, novou hudbu objevují díky sociálním nástrojům. Mohou totiž sledovat přátele i umělce a sledovat jejich seznamy skladeb a hudbu, kterou aktuálně poslouchají. Dalo by se říci, že právě Spotify je do značení míry sociální hudební platformou.

Nadcházející funkce Tastebuds by měla mít za úkol sociální bublinu ještě více propojit a sjednotit. Díky této funkci uživatelé budou moci objevovat hudbu prostřednictvím přátel, jejichž vkusu důvěřují. Samozřejmě nyní nevíme, jak bude samotné uživatelské prostředí funkce vypadat, které by nám dalo ještě jasnější představu o tom, jak bude novinka fungovat. V praxi by se ale mohlo jednat o podobiznu Weekly Friends.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Spotify zřejmě pracuje na nové sociální funkci

reklama reklama