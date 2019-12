Galaxy A01 je novinka od Samsungu

Samsung nedávno představil novinky v Galaxy A71 a Galaxy A51. Mohli jsme si myslet, že další modely představí až v lednu příštího roku, ale nyní jsme se dočkali atypického modelu s označením Galaxy A01. O tomto smartphonu jsme zachytili nějaké informace, ale spíše to vypadalo jako kódové označení, ne jako oficiální název.

Při pohledu na specifikace a samotnou konstrukci to vypadá jako základní mode, i označení tomu odpovídá, ale některé specifikace jsou poměrně vysoké. Konkrétně myslíme operační paměť, která bude ve variantách 6 a 8 GB. Samotné úložiště nabídne 128 GB, přičemž se nezapomnělo na podporu microSD karty.

Zbylé specifikace již nejsou úchvatné. Displej nabízí například 5,7palcovou úhlopříčku s HD+ rozlišením. Mobil nedisponuje čtečkou otisků prstů, takže jediná možnost biometrického ověření je skrze přední kameru, ale to není tak bezpečné vzhledem k jednomu senzoru.

Samsung nezveřejnil nějak přesné specifikace a ani není uvedeno, kdy novinka zamíří do prodeje, ani za jakou cenu. Pravděpodobně byl model Galaxy A01 vyroben jinou společností pro Samsungu, což by mohlo vést ke značně nižší ceně. Odhaduje se, že by se mohla pohybovat kolem 100 dolarů bez daně.

displej: 5,7 palců, HD+

procesor: 8 jader, max. 1,95 GHz

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128 GB

2 Nano SIM + MicroSD (až 512 GB)

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2 2 MPx, f/2.4 přední – 5 MPx, f/2.0

rozměry: 146,3 x 70,86 x 8,34 mm

FM radio, 3.5mm jack

baterie: 3000 mAh

