Jak si stojí Android 17? Podívali jsme se na nejnovější data o rozšíření systému

Zdroj: Dotekomanie
Ještě před lety Google pravidelně zveřejňoval statistiky kolem jednotlivých verzí systému Android. Dnes tato data nechává dostupná pouze ve vývojářském softwaru Android Studio. Slouží přímo pro vývojáře, kteří takto mohou usoudit, pro jaké verze má smysl cílit aplikace. Data jako taková jsou dostupná, ale jsou ve strojově čitelných datech. Proto jsme si udělali vlastní systém, který je umí reprezentovat v čitelné podobě.
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Android 17 nemá ani 1 %
Nejnovější verze Android 17 je k dispozici už pár měsíců, ale zatím nedošlo k nějakému většímu rozšíření, byť aktualizace starších mobilů se pomalinku rozbíhají. I tak tato varianta je zatím jen na 0,9 % zařízení. Nejvíce zastoupený je Android 16, který je na 25,4 % smartphonů a tabletů.
Na třetím místě je kupodivu Android 14 s 15,3 % a teprve na čtvrté pozici je Android 15 s 14,7 %. Nad hranicí deseti procent jsou systémy Android 13 a Android 11. Verze 12 je těsně pod touto hranicí. Zanedlouho se ale asi dočkáme kompletní vymizení Androidu 7.1, 7, 6 a 5.1, jelikož mají 0,2 či 0,3 % na trhu. I tak se dá očekávat, že vymizení ze statistiky potrvá několik měsíců.
|Verze systému
|Podíl na trhu
|Android 17
|0,9 %
|Android 16
|25,4 %
|Android 15
|14,7 %
|Android 14
|15,3 %
|Android 13
|11,8 %
|Android 12
|9,6 %
|Android 11
|10,5 %
|Android 10
|5,7 %
|Android 9
|3,1 %
|Android 8.1
|1,5 %
|Android 8
|0,5 %
|Android 7.1
|0,2 %
|Android 7
|0,2 %
|Android 6
|0,3 %
|Android 5.1
|0,2 %
Celkově je ve statistice uvedeno patnáct různých verzí Androidu. Ačkoliv to vypadá na velkou roztříštěnost, tak to v dnešní době je kompenzováno systémem aktualizací od Googlu, který může dopravit do zařízení některé aktualizace a novinky skrze Obchod Play.
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