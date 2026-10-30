Jak si stojí Android 17? Podívali jsme se na nejnovější data o rozšíření systému

• 30. 10. 2026#Android
Jak si stojí Android 17? Podívali jsme se na nejnovější data o rozšíření systému

Zdroj: Dotekomanie

Ještě před lety Google pravidelně zveřejňoval statistiky kolem jednotlivých verzí systému Android. Dnes tato data nechává dostupná pouze ve vývojářském softwaru Android Studio. Slouží přímo pro vývojáře, kteří takto mohou usoudit, pro jaké verze má smysl cílit aplikace. Data jako taková jsou dostupná, ale jsou ve strojově čitelných datech. Proto jsme si udělali vlastní systém, který je umí reprezentovat v čitelné podobě.

Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Android 17 nemá ani 1 %

Nejnovější verze Android 17 je k dispozici už pár měsíců, ale zatím nedošlo k nějakému většímu rozšíření, byť aktualizace starších mobilů se pomalinku rozbíhají. I tak tato varianta je zatím jen na 0,9 % zařízení. Nejvíce zastoupený je Android 16, který je na 25,4 % smartphonů a tabletů.

Na třetím místě je kupodivu Android 14 s 15,3 % a teprve na čtvrté pozici je Android 15 s 14,7 %. Nad hranicí deseti procent jsou systémy Android 13 a Android 11. Verze 12 je těsně pod touto hranicí. Zanedlouho se ale asi dočkáme kompletní vymizení Androidu 7.1, 7, 6 a 5.1, jelikož mají 0,2 či 0,3 % na trhu. I tak se dá očekávat, že vymizení ze statistiky potrvá několik měsíců.

Kruhový graf rozšíření verzí AndroiduInteraktivní kruhový graf zobrazující procentuální zastoupení verzí operačního systému. Najetím na výseč zobrazíte podíl verze, kliknutím na Starší verze rozbalíte tabulku.161514131211Starší (2,9 %)9 (3,1 %)10 (5,7 %)17 (0,9 %)
Android 1625,4 %Podíl na trhu
Data naposledy načtena: 30. 10. 2026 (Google)

Celkově je ve statistice uvedeno patnáct různých verzí Androidu. Ačkoliv to vypadá na velkou roztříštěnost, tak to v dnešní době je kompenzováno systémem aktualizací od Googlu, který může dopravit do zařízení některé aktualizace a novinky skrze Obchod Play.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec tlačítka Nelíbí se mi? 👎 Superoperátor v Evropě a ChatGPT Slides 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim