X rusí další zažitý limit, ještě z dob Twitteru

• 15. 11. 2026#Android #Aplikace
X rusí další zažitý limit, ještě z dob Twitteru

Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter byla sociální síť pověstná svým omezením na příspěvků. Vše se muselo vejít do 140 znaků, a to včetně odkazů i hashtagů. Následně ale došlo v roce 2017 ke změně a limit se zdvojnásobil. Kromě toho se odkazy přestaly počítat do limitu, takže se uživatelé mohli trochu více rozepsat. Dnes je možné poslat i 25 000 znaků, ale jen když máte předplatné. Aktuálně dochází k navýšení dalšího limitu.

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Do roku 2014 bylo možné poslat jen jednu fotografii v příspěvku, ale pak došlo k navýšení na čtyři snímky. Po dvanácti letech se společnost rozhodla, že se tento limit zvýší na dvacet fotografií.

Tento limit se netýká jen fotografií, dle popisu se to týká i videí, takže nově můžete poslat poměrně slušnou dávku multimediálního obsahu.

Novinka je již nyní k dispozici ve webové verzi X a již by měla být dostupná aktualizace na mobilech pro Android a iOS. Otázka je, jestli to někdo ocení. Na fotografie většinou uživatelé používají jiné platformy, jako je Instagram, případně sdílí přes dedikované služby.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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