X rusí další zažitý limit, ještě z dob Twitteru

Zdroj: Dotekomanie.cz
Twitter byla sociální síť pověstná svým omezením na příspěvků. Vše se muselo vejít do 140 znaků, a to včetně odkazů i hashtagů. Následně ale došlo v roce 2017 ke změně a limit se zdvojnásobil. Kromě toho se odkazy přestaly počítat do limitu, takže se uživatelé mohli trochu více rozepsat. Dnes je možné poslat i 25 000 znaků, ale jen když máte předplatné. Aktuálně dochází k navýšení dalšího limitu.
Více fotek
Do roku 2014 bylo možné poslat jen jednu fotografii v příspěvku, ale pak došlo k navýšení na čtyři snímky. Po dvanácti letech se společnost rozhodla, že se tento limit zvýší na dvacet fotografií.
Big update to the X platform today
After 10 years of Twitter/X supporting up to 4 Photos and Videos per post, the limit has been increased to 20!
Happy posting pic.twitter.com/8hjclgo3rk
— Jonah Katz (@dinkin_flickaa) November 12, 2026
Tento limit se netýká jen fotografií, dle popisu se to týká i videí, takže nově můžete poslat poměrně slušnou dávku multimediálního obsahu.
Novinka je již nyní k dispozici ve webové verzi X a již by měla být dostupná aktualizace na mobilech pro Android a iOS. Otázka je, jestli to někdo ocení. Na fotografie většinou uživatelé používají jiné platformy, jako je Instagram, případně sdílí přes dedikované služby.
Zdroj: 9to5mac.com
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
Komentáře