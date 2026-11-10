Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhliny

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple se stará o své systémy, i z pohledu bezpečnostních aktualizací. Ty jsou většinou drobné a mnohdy Apple zveřejňuje seznam změn se zpožděním. Tentokrát byl trochu rychlejší, jelikož aktualizace vyšla 9. listopadu a dnes došlo na zveřejnění podrobností.
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iOS 27.2.1 a iPadOS 27.2.1
V nových verzích rozhodně nečekejte novinky, ani nějaké uživatelské změny. Jde čistě o bezpečnostní aktualizace řešící problémy. Konkrétně iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1, watchOS 27.2.1 a visionOS 27.2.1 obsahují opravu situace, kdy mohla aplikace získat přes App Intents citlivá data. Opraveno je také zpracování škodlivých dat ve formátu Brotli, které mohlo poškodit paměť.
Apple se nezaměřil jen na nejnovější verze systému, aktualizace míří také na iOS 26.7.3, iPadOS 26.7.3, macOS, watchOS 27.2.1 a visionOS 27.2.1. V tomto případě je obsažena oprava chyby iMessage. Týkala se možnosti čtení starších zpráv skupiny nově přidaným členem, ale podstatnější je, že se opravila situace, kdy se mohl útočník dostat do skupiny bez pozvání nebo přidání některým z členů.
Aby toho nebylo málo, tak aktualizace míří ještě na starší verze systému. Firma vydala iOS 18.7.12, iPadOS 18.7.12. Tyto verze řeší komplikace s párováním AirPlay a obcházení limitu pokusů o párování přes místní síť. Nezapomnělo se na hodinky, pro které je dostupná verze watchOS 26.6.1 opravující AirPlay, Bluetoothu a CoreUtils se zaměřením na neoprávněné párování.
Zdroje: support.apple.com, 9to5mac.com
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