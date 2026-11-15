Google Labs experimentuje s Tabletop, nástroj pro týmovou spolupráci a organizaci

Zdroj: Google
Google sice zrušil mnoho služeb, ale současně mnoho novinek představil. Některé se rodí ve speciálních divizích jako Google Labs. Právě ta se zaměřuje na experimenty a jednou z novinek je Tabletop.
Google Tabletop
Nová webová služba Tabletop se dá přirovnat k nástěnce pro více uživatelů najednou. Ti mohou nejen tvořit, ale také se nabízí i formy komunikace. Tabletop má předchystané šablony například pro ankety, interaktivní itineráře, funkce na sdílení financí a další.
Jde víceméně o kolaborativní službu, která nabízí mnoho možností, přičemž je vše evidentně napojené na Gemini, byť to Google přímo neuvádí.
Novinka je zatím omezena na pozvánky, přičemž první si mohou Tabletop vyzkoušet uživatelé z USA starší 18 let, ale požádat o pozvání je možné pro kohokoliv na stránce tabletop.google.
Zdroj: Tisková zpráva
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