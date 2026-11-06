Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra

Motorola Moto Buds 2 Ultra | Zdroj: Tisková zpráva
V pořadí čtvrtý a zároveň nejlépe vybavený zástupce míří do modelové řady Moto Buds 2. Společnost Motorola do nabídky zařazuje přírůstek nesoucí označení Ultra, u kterého se výraznou měrou podepsala i spolupráce s proslulou značkou Bose. Tato bezdrátová sluchátka kromě velmi kvalitního zvuku budou také lákat na slušnou výdrž baterie nebo funkce umělé inteligence.
Slibný nadstandard
Vnitřní sestava se konkrétně skládá z 11mm měniče a druhého měniče od americké firmy Knowles. Vše je podpořeno trojicí technologií – Sound by Bose, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking. Na každé straně najdete tři mikrofony a jeden senzor kostního vedení, čímž doplňují ANC technologii Bose QuietControl. Přitom funkce ENC podpořená umělou inteligencí zvyšuje kvalitu telefonních hovorů.
Díky dvěma 58mAh bateriím zvládnou 8 hodin poslechu a 576mAh baterie prodlužuje poslech na celkových 37 hodin. Samotné pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení Qi2, přičemž za pouhých 10 minut prodloužíte výdrž o další 3 hodiny. Funkce Bluetooth 6.0 přináší připojení ke dvěma zařízením najednou. Mezi audio kodeky nejvíce vyniká dvojice LHDC4 a LHDC5.
Výpis výbavy uzavírá standardní sestava v podobě transparentního režimu, certifikace odolnosti IP57, herní režim s nízkou latencí, přizpůsobitelný ekvalizér s funkcí Bass Boost a překlady v reálném čase. Prodejní cenu pro české zákazníky zjistíme sice až ze začátku příštího roku, ale k dispozici budou dvě barevné varianty (PANTONE Temple Gray, PANTONE Reflecting Pond).
Zdroj: Tisková zpráva
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